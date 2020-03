FVD pakt ‘oikofobe’ NOS aan: ‘Vol in overdrive om afgelasting Suikerfeest te betreuren… maar geen woord over Pasen!’

Het wetenschappelijke bureau van Forum voor Democratie heeft vanochtend de aanval geopend op de NOS. De staatsomroep meldde namelijk dat door de “intelligente lockdown” tegen corona ook het islamitische Suikerfeest geen doorgang kan vinden. Het Renassaince Instituut noemt dat “oikofobie”, omdat het nieuwsbericht het christelijke Paasfeest volledig onvermeld laat.

Over ruim twee maanden vindt het traditionele Suikerfeest plaats: het einde van het vasten voor moslims die zichzelf een maand hebben uitgehonderd voor de Ramadan. Dat is normaalgesproken een groot feest, ook voor de islamitische gemeenschap in Nederland. Alleen: dit jaar niet, want corona. De NOS frommelde een bericht in elkaar over hoe jammer moslims het vinden dat ze dat dit jaar alleen ingetogen kunnen vieren.

Het Renaissance Instituut, het wetenschappelijke instituut van Forum voor Democratie vond het een vreemd bericht. En twitterde daar dan ook geïrriteerd over:

“NOS vol in de overdrive om te betreuren dat het Suikerfeest dit jaar niet groots gevierd kan worden – maar helaas geen woord over Pasen, het mooiste en belangrijkste feest van het jaar voor Christenen.”

“Oikofobie,” zo voegde de partij daar ook nog met een laatste klap aan toe. Het bericht staat inmiddels al enkele uren online, maar de NOS heeft nog niets gemeld over Pasen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop lijkt zich wel te kunnen vinden in de oproep van Forum. Hij beloonde een sarcastische tweet met een retweet die stelde: “Het Suikerfeest is op 23 mei. Pasen zes weken eerder. Even prio’s stellen, NOS.”