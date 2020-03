Geert Wilders: ‘Minister Slob, STOP EINDEXAMENS. Onverantwoord risico op corona-besmetting!’

PVV-leider Geert Wilders doet vandaag een dringende oproep aan minister Arie Slob om de eindexamens van middelbare scholen dit jaar te schrappen. Als dat niet gebeurt, zitten er over enkele weken honderden leerlingen bij elkaar gepropt in gymzalen en andere weinig corona-onvriendelijke ruimtes bij elkaar gestopt: een potentiële besmettingshaard. Stoppen dus, vindt de oppositiepoliticus.

In het pakket maatregelen dat het kabinet gisteren aankondigde en inmiddels “intelligente lockdown” is gaan heten, ontbrak één belangrijk beleidsterrein: de scholen. Volgens de nieuwste planningen gaan die nog altijd op 6 april weer open, en dus kunnen middelbare scholieren in VMBO4, HAVO5 en VWO6 dit voorjaar gewoon hun eindexamens maken.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat echter veel te gevaarlijk. Minister Slob moet vandaag nog beslissen om daar gewoon mee te stoppen, vindt hij. Sterker nog: de bewindsman kán niet anders dan de stekker trekken uit de eindexamens van dit jaar. De leider van de tweede partij van Nederland zegt:

“Het kan niet anders dan dat minister Arie Slob vandaag alle examens stopzet. Onverantwoord die nu toch door te laten gaan met alle risico’s van besmetting voor leraren en leerlingen! Dus stop examens!”

De oproep van Wilders lijkt inmiddels effect te sorteren. Anonieme ‘bronnen’ melden momenteel aan De Telegraaf dat de eindexamens inderdaad geschrapt gaan worden. Scholen mogen zelf een alternatieve invulling geven, en aan vervolgonderwijs worden fiks lossere eisen gesteld.