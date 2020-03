Geschiedvervalsende NPO-klimaathysterie aangepakt: ‘Hersenen van Nieuwsuur-redactie zijn aangetast!’

Volgens NPO-vlaggenschip Nieuwsuur hebben we in Nederland alleen nog maar warme winters dankzij de klimaatverandering. Wie gewoon even de foto’s van de afgelopen zeven jaar er op naslaat, ziet dat die bewering gewoon onzin. BNR-columniste Marianne Zwagerman deed dat en constateerde: “Mijn frontale hersenkwab is nog niet zo aangetast als bij de redactie van Nieuwsuur. Niemand ontkent dat het warmer wordt, maar waarom zou je het recente verleden uitgummen en daarmee je eigen geloofwaardigheid als journalist?”

Het is algemeen bekend dat Nieuwsuur regelmatig het NPO-podium gebruikt voor een flinke dosis klimaatgekte. Deels terecht, want de aarde warmt nu eenmaal op. En ja, dat komt voor het grootste gedeelte door de mens.

Maar nee, je hoeft daarbij niet te overdrijven. Want dit weekend dus wel gebeurde, toen de NPO-show zonder blikken of blozen beweerde dat de “klassieke koude winter langzaam uit ons collectieve geheugen verdwijnt.” BNR-columniste Marianne Zwagerman woont op een woonboot en heeft nog vers in het geheugen hoe in de afgelopen jaren mensen voorbij haar stulpje schaatsten, haar riool bevroor en er wordt ge-ijszeild (wat dat ook moge zijn).

Koude winters zijn dus helemaal niet weg uit ons “collectieve geheugen”, wat Nieuwsuur ook maar moge beweren:

“…mijn frontale hersenkwab is nog niet zo aangetast als bij de redactie van Nieuwsuur, waar de presentator zondag zei: ‘Warme winters, ze worden steeds gewoner. Is er eigenlijk een impact op onze identiteit, nu die klassieke koude winter langzaam uit ons collectieve geheugen verdwijnt?’ Als je collectieve geheugen zo slecht is dat je niet meer weet dat we in 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017 en 2018 geweldig konden schaatsen op Oud Hollandsch natuurijs moet je naar de dokter. Of in elk geval geen journalistieke tv-programma’s maken. Niemand ontkent dat het warmer wordt, maar waarom zou je het recente verleden uitgummen en daarmee je eigen geloofwaardigheid als journalist?”

Goede vragen voor de klimaathysterici van Nieuwsuur. We horen graag de antwoorden van Jeroen Wollaars en zijn collega’s!