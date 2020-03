Het effect van LOCKDOWN GERECHTELIJKE MACHT: trouwstoetmepper Rotterdam op vrije voeten!

Vanwege het coronavirus ligt ook de gerechtelijke macht in Nederland half op haar gat. Het effect daarvan is al zichtbaar. De gewelddadige man die tijdens een trouwstoet in Rotterdam een agent ernstig mishandelde is nu door de rechter op vrije voeten gesteld.

In augustus vorig jaar sloegen bij Shahid B. alle stoppen door. Nadat een trouwstoet door de politie werd gesommeerd om zich aan de veiligheids- en verkeersregels te houden, wist B. zich geen andere houding te geven dan een politieagent op gewelddadige wijze naar de grond te werken. Het slachtoffer -de desbetreffende politieagent Gert Jan de Jonge- is nog altijd niet volledig herstelt van het incident.

Eigenlijk zou de 26-jarige Rotterdammer Shahid B. vandaag voor de rechter moeten verschijnen. Maar vanwege de halve lockdown van de gerechtelijke macht werd besloten om de zitting telefonisch af te handelen. En het resultaat van dat telefoontje is dus dat B. vanaf nu weer mag gaan genieten van zijn vrijheid. Zolang hij zijn handjes maar thuis houd natuurlijk. Maar daarvoor moeten we hem maar vertrouwen op zijn donkere ogen.

Zojuist bij de pf-zaak tegen de trouwstoetmepper gezeten. rechtbank heeft beslist verdachte Shahid B. (26) met ingang van maandag in vrijheid komt. De voorlopige hechtenis wordt geschorst, op verzoek van zijn advocaat. #trouwstoetmepper — Sander Sonnemans (@SonnemansAD) March 26, 2020

Tot nu toe heeft B. alleen maar gezwegen. Zoiets zou je in rechtvaardige termen ook kunnen zien als een ondermijning van de gerechtelijke macht. Nu B. voorlopig niet in het gevang hoeft te zitten is hij opeens bereid om alsnog met de politie te praten over een excuusbrief die hij aan agent Gert Jan de Jonge heeft gestuurd. We moeten hem -nogmaals- maar geloven op zijn donkere ogen.

Justitie is niet blij met de vrijlating van B. Het gevaar op herhaling zou te groot zijn. Ook heeft de verdachte zich in het verleden meermaals niet aan de afspraken gehouden. B. is eerder al veroordeeld geweest voor andere misdrijven en ook dat heeft hem er niet van weerhouden om opnieuw zijn middelvinger op te steken naar de Nederlandse samenleving.

Het is levensgevaarlijk dat de overheid en de gerechtelijke macht zich nu gedwongen voelen om criminelen zoals Shahid B. op vrije voeten te stellen. De vraag die hierop volgt is natuurlijk: ´Welke andere criminelen kunnen wij vanaf nu opeens tegenkomen in de supermarkt?´