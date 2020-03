Hoppa! Corona-klaplopers vanaf nu op de bon geslingerd: €400 voor tuigklojo’s, €4000 voor tuigbedrijven

Het kabinet heeft dan eindelijk de knoop doorgehakt en strengere maatregelen genomen om alle aso-Nederlanders aan te pakken die de komende tijd nog in grote groepen over straat banjeren. Die mogen €400 betalen aan boetes aan de overheid. Gebeurt dat in commercieel verband, dan mogen bedrijven zelfs €4000 overhandigen aan de staat.

Op een persconferentie die ministers De Jonge en Van Rijn (Zorg), Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en Rutte (Algemene Zaken) heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt dat het strafregime voor mensen die lak hebben aan de coronamaatregelen wordt aangescherpt. Afgelopen weekend liepen er in heel Nederland groepen mensen door het land, vaak niet op de vereiste 1,5 meter afstand die geadviseerd wordt.

Het advies wordt nu een handhaafbare maatregelen. En wel met boetes. De ministers hebben gemeenten in staat gesteld om een streng boeteregime in te stellen om Nederlanders op de bon te slingeren die toch onverantwoord op straat en in parken lopen te zwerven in grotere groepen. Dat zijn “forse” bedragen, vinden Grapperhaus in Rutte. Zo krijgen particulieren – gewoon mensen op straat, dus – een prent van maximaal €400 aan hun broek. Bedrijven die de maatregelen regeren mogen zelfs tien keer zoveel gaan lappen omdat ze actief helpen het coronavirus te verspreiden.

Verder kondigde het kabinet aan om openbare bijeenkomsten niet meer tot 6 april te verbieden, maar tot 1 juni. Ook gaat de grens van 100 mensen naar beneden: elke groep van drie of meer is te veel, aldus het kabinet.

Volgens Rutte is dit alles een “lockdown, maar dan een intelligente lockdown”. Houden mensen zich niet aan deze maatregel, dan komt er een echte en gehele lockdown, zo waarschuwde de premier.