Hoppa! Justitie gaat antisemitische bagger van salafist Arnoud van Doorn onder de loep nemen

Er is een goede kans dat het Haagse raadslid Arnoud van Doorn zich eindelijk eens bij de rechter mag komen verantwoorden voor de antisemitische bagger die hij de wereld instuurt. De interim-burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, heeft het Openbaar Ministerie verzocht om een bericht van de tot de islam bekeerde ex-PVV’er te onderzoeken op strafbare uitlatingen. Van Doorn vond het namelijk nodig om de suggestie te wekken dat het coronavirus zou zijn ontwikkeld in een Israëlisch laboratorium.

Dat is een bizarre complottheorie, waarvoor Van Doorn in de toekomst wellicht mag brommen of een boete betalen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de misselijke opmerking in ieder geval voorlopig. Precies wat Remkes wilde:

“Tijdens een extra debat over de coronacrisis verklaarde Remkes dat hij kennis had genomen van een ‘complottheorie’ van één van de raadsleden richting de staat Israël. ‘Stop daarmee’, sprak hij ook. Om daaraan toe te voegen dat de tweet onder de aandacht is gebracht van het Openbaar Ministerie (OM). Een woordvoerder van het OM bevestigt dat. ‘Die tweet zal worden bekeken.'”

De actie van Remkes viel echter niet in goede aarde bij Van Doorn zelf, die zich overigens al eens eerder heeft moeten melden bij de rechter wegens het verkopen van drugs. Ditmaal begon hij de islamitische politicus te schelden met heel vrome woorden als ‘fuck’ enzo. Hij meldde:

“Wie the f#ck is deze niet-democratisch gekozen baantjes-carrousel bestuurder om te denken dat hij een wél democratisch gekozen volksvertegenwoordiger kan “berispen”? De arrogantie van deze regenteske kliek kent geen grenzen.”

Nee, Van Doorn. Jouw arrogantie kent geen grenzen. Steeds meer weer de Joden erbij halen en verwachten dat je daar maar mee blijft wegkomen. Kortom: al jarenlang niets geleerd en gewoon lekker dom en antisemitisch gebleven. Zo kennen we deze schande voor de lokale Nederlandse democratie weer!