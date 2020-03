Hoppa! Theo Hiddema vermaalt Baudet-hatende VVD-coryfee Ed Nijpels tot poeder: ‘Rot in de democratie!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema pakt VVD-mastodont Ed Nijpels aan, die eerder stelde dat Thierry Baudet ” een rotte appel in onze parlementaire democratie” is. Dat is de tekst van een enorme “kniesoor”, aldus de tweede man van FVD, die hem ook nog even fijntjes wijst op het feit dat hij zélf profiteert van de “rot in de democratie”.

Eén van de minder sportieve reacties op het feit dat de VPRO na het semi-verloren kortgeding van Thierry Baudet niet hoefde te rectificeren, kwam van VVD’er Ed Nijpels. Voor de gelegenheid toog de baas van één van de klimaattafels naar Twitter om daar nog eens vrijelijk uit de heup op de FVD-roerganger te schieten:

“Toch nog mooi bericht in deze barre tijden, de rechter serveert Baudet af. Baudet blijft een rotte appel in onze parlementaire democratie.”

Die opmerking viel niet in goede aarde bij Theo Hiddema, Kamerlid voor Forum voor Democratie. Want mensen als Ed Nijpels zijn geen boegbeelden van de parlementaire democratie, maar profiteren immens bij het achterkamertjescircus dat ze hebben opgezet – FVD noemt het ook wel het partijkartel… sounds familiar? Nijpels moet dus niet zo hypocriet doen door Thierry Baudet op zo’n wijze onder vuur te nemen, impliceert Hiddema. En pakt hem even goed aan:

“Nou ja zeg..Dit zegt de man die dankzij rot in de democratie de mooiste baantjes toegeschoven krijgt.Hij ziet nu in dit luilekkerland een rotte appel en dat stoort hem. Wat een kniesoor!”

Zo. Die mag Edje Raketje in z’n zak steken!