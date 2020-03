Hypocriet België wil wél miljarden Nederlandse euro’s ontvangen, maar weigert Nederlandse IC-patiënten over te nemen

‘Solidariteit’ is weer eens het sleutelwoord van de Europese Unie. Ditmaal wordt het als reden opgevoerd om geld weg te sluizen van landen die zuinig zijn geweest tijdens de crisis naar landen die feest hebben gevierd en nu de coronacrisis de kop opsteekt platzak zijn. Maar die solidariteit werkt maar één kant op, hè?

In een nieuwe poging Nederlandse belastingbetalers te laten opdraaien voor de coronacrisis in landen als Italië en Spanje hebben de leiders van negen EU-landen een brief getekend waarin ze oproepen tot ‘eurobonds’: zorgen dat de welhaast failliete Zuid-Europese zorgenkindjes kunnen lenen voor aantrekkelijke tarieven die ook gelden voor fiscaal zuinige landen als Duitsland en Nederland. Laatstgenoemden moeten dan wél pikken dat de rentes hier ook omhoogschieten. Kortgezegd: Nederland moet lappen voor het onverantwoordelijke financiële beleid van knoflooklanden als Portugal, Spanje en Italië.

Dat is Nederland – althans tot op heden – niet van plan. Minister Hoekstra verzet zich met hand en tand tegen die Zuid-Europese kasgrabbelaars. Eén van die negen ondertekenaars is België. Die wil dus dat wij hen gaan helpen met het betalen voor de coronacrisis zoals die zich in hun eigen land heeft voortgedaan, terwijl Nederland óók zwaar getroffen is.

En wat krijgen we dan terug voor al dat geld dat we naar de zuiderburen sturen. Nou, eh… dat België ons in ons gezicht uitlacht en ons niet terughelpt. Stik maar lekker in dat coronavirus, aldus een vrije vertaling van de houding van de Belgische regering, wij nemen jullie cash aan en verder zoeken jullie het maar uit. Te weinig IC-bedden? Niet ons probleem:

“België maakt geen plannen om corona­patiënten uit andere landen op te nemen en in onze ziekenhuizen te laten verzorgen. Vragen van Nederlandse ziekenhuizen en van Italië om patiënten over te nemen werden geweigerd. Dat heeft het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR) bevestigd aan De Tijd.”

Solidariteit. Het werkt in de EU altijd maar één kant op: van de zuinige landen (Nederland, Duitsland) naar de spilzieke feestgangers (hallo België en consorten!). Nooit andersom.