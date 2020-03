Imam: ‘Nederlandse moslims nemen coronavirus niet serieus! Hoesten expres, maken grappen, raken elkaar aan!’

Imam Azzedine Karrat, prediker in bij een moskee in Utrecht, waarschuwt de moslimgemeenschap omdat hij signalen van artsen krijgt dat zij het gevaar van het coronavirus niet serieus nemen. Ze komen samen in grote groepen, maken er laatdunkende grapjes over en hoesten expres naar mensen. ‘Stop daarmee,’ is zijn boodschap.

Azzedine Karrat, imam bij de moskee Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn in Utrecht, waarschuwt Nederlandse moslims voor de gevolgen van het coronavirus. Kennelijk is dat daar nog niet voldoende doorgedrongen, want artsen – “ook moslimartsen”, zo voegt Karrat daar welbedacht aan toe – hebben hem te kennen gegeven dat grote groepen Nedermohammedanen het niet al te nauw nemen met de gezondheidsvoorschriften die het kabinet vorige week afkondigde.

In een preek die de imam onlangs hield, en vandaag op Twitter plaatste, stipte Karrat het probleem gedetailleerd aan:

“Artsen merken op dat de moslimgemeenschap, of sommigen van de moslimgemeenschap, dit niet serieus nemen. Vooral als we het hebben over het coronavirus. Zo zien we bijvoorbeeld vooral in bepaalde wijken dat kinderen massaal buiten op straat spelen, dat ze lichamelijk contact met elkaar hebben, dat ze elkaar aanraken, dat ze elkaar groeten. Sterker nog: dat sommige jongeren of kinderen daar grappen over maken door in aanwezigheid van anderen te hoesten of te niezen. Of elkaar te raken.”

Karrat is niet de enige die ziet dat lang niet alle Nederlanders met een migratie-achtergrond alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is het nog altijd business as usual in de Haagse Schilderswijk.

Ook plaatste wijkagent Mohsin Ben El Faquih Akalay uit Amsterdam een foto van jongeren met migratie-achtergrond die in grote groepen waren samengekomen om te voetballen: “Beste ouders, jongeren lijken zich niet bewust te zijn van de huidige situatie en houden geen rekening met besmetting en verspreiding daarvan. Informeer uw kind aub over de risico’s! Zij komen nog steeds in groepen samen. Zit uw kind daartussen?”