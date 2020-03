Islam + coronavirus = dodelijke cocktail in Schilderswijk: maatregelen genegeerd, ‘ziek worden is Allahs wil!’

Dat orthodoxe religie en een dodelijk virus tezamen niet zo’n geweldige combinatie vormen, dat bewijst de zorgwekkend islamistische Schilderswijk in Den Haag wel weer deze week. Terwijl de rest van het land in pseudo-quarantaine gaat, vindt men in dit stukje Hofstad nog altijd dat het de wil van Allah is als je ziek wordt. Mafketels.

Dat het noodzakelijk is “sociale afstand” te houden om het coronavirus in te dammen is nog niet zo doorgedrongen in enkele orthodox-islamitische koppies in de Haagse buurt de Schilderswijk. Daar wordt uiterst lacherig gedaan over de dodelijke virusuitbraak, en doet men alsof er helemaal niets aan de hand is. Wie z’n licht opsteekt op de lokale markt, merkt hij zorgwekkend weinig serieus het opgelegde anti-coronabeleid wordt genomen:

“Sommige verkopers hebben handschoenen aangetrokken, als voorzorgsmaatregel. Fruit- en groenteverkoper Mohamed, die bij de ingang van de markt staat met zijn kraampje, heeft ze ook aan. Hij legt uit dat het virus voor veel mensen in de Schilderswijk ‘nog niet echt dichtbij’ is. ,,Pas als het iemand in je buurt raakt, ga je je echt zorgen maken. Je ziet het wel op televisie, maar dat is toch anders. Bij mij is het besef er ook niet’’, geeft hij eerlijk toe. ,,Maar ik moet ook werken hé. En mensen moeten thuis zijn, maar moet je kijken’’, zegt hij terwijl hij naar de honderden bezoekers achter zich wijst. ,,En vrijdagochtend was het nog erger. Het is ook de wil van God, als je ziek wordt, word je sowieso ziek.’’

En denk maar niet dat appelverpatser Mohamed de enige is die zo stuitend laconiek is over coronavirus omdat het zogenaamd allemaal de wil van een vaag opperwezen zou zijn:

“Ondernemer Majid van de Bram Ladage op de Haagse Markt, die vandaag ook zijn twee kleine zoontjes bij zich heeft, begeeft zich een stuk onbezorgder tussen de bezoekers. ,,In zo’n multiculturele wijk zijn veel mensen gelovig. Die hebben zoiets van: als je ziek wordt, word je ziek. Zelf denk ik ook zo.’’ Een oudere man die voorbijloopt, roept in het Marokkaans: ‘Dood gaan we toch allemaal.’”

Ongelooflijk, hoe een religie mensen zo blind en roekeloos kan maken. Echt, oliedom.