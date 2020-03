Ka-ching! EU biedt aan om Lesbos-vluchtelingen €2000 per persoon te betalen

Pfoe! Dat is toch al gauw twee Mark-Rutte-2012-beloftes per vluchteling die op het Griekse eiland Lesbos zit. Zulke deals zie je niet veel meer!

De EU heeft weer eens een pagina uit het boek van Mark Rutte geplukt. De Nederlandse premier, inmiddels bijna de nestor van de gehele Europese Raad, wordt in Brussel driftig geëmuleerd. Dat merken ze ook op Griekenland, waar ze nog steeds met een omvangrijk vluchtelingenprobleem zitten sinds hun grote ‘vriendelijke’ buurman Erdogan de vluchtelingensluizen opengooide en ze met duizenden de Griekse kant opkwamen.

Mark Rutte weet wel hoe je mensen kan laten doen wat hij wil: ze gewoon aanbieden geld in hun zakken te steken. Zo was de belofte van €1000 per persoon genoeg om een hele horde Nederlanders met eurotekentjes in hun grijpgrage oogjes VVD te laten stemmen. We zijn nu 8 jaar later en een beetje inflatie later, dus misschien is duizend ballen niet meer genoeg om mensen te motiveren. Dus, hop, suikeroom Europese Unie tast eens diep in de buidel en vindt daar nog eens een royale €2000. Per asielzoeker, welteverstaan!

Dat is nog eens een mooie deal:

“Migranten op de Griekse eilanden kunnen tijdelijk aanspraak maken op 2.000 euro als ze vrijwillig terugkeren naar hun thuisland. Met de financiële handreiking probeert de EU iets te doen aan de overbevolkte kampen zoals Moria op het eiland Lesbos. Het bedrag is ruim vijf keer zoveel als waar migranten momenteel aanspraak op kunnen maken bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).”

Een boel geld! Reken maar dat je daar meerdere jaarvoorraden aan broodjes hummus van kan kopen in ieder Arabisch land. Nomnomnom!