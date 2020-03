Kijk dan! Corona-kloothommel negeert anderhalve meter, kegelt oude vrouw omver met zak tuinaarde

Het coronavirus haalt evident niet het allerbeste in allerlei mensen naar boven. In Sliedrecht moesten overlastgevende aso’s al weggeknuppeld worden door de politie, en in een supermarkt op een onbekende plek in het land heeft een asociale mafketels wild om zich heen gemept. Beelden hieronder!

Op WhatsApp circuleert een filmpje van een asociale man die de corona-voorschriften van de supermarkten niet opvolgt en de lijnen op de grond straal negeert. Hij loopt binnen anderhalve meter langs het winkelend publiek, dat hem verbouwereerd aankijkt. Als klapper op de vuurpijl, waagt hij het ook nog eens om een dappere oude vrouw – die korte metten wilde maken met zijn gedrag – op de grond te kegelen door een loeizware zak tuinaarde tegen haar aan te gooien.

Het is niet bekend van wanneer het filmpje stamt, maar Twittergebruiker ‘Groene Mat’ heeft het van zijn kennissen via WhatsApp gekregen. Hij maakte zich er boos over, dat hij het online gooide. “Goeiedag zeg,” aldus Mat: “wat een asociaal..”

Veel geduld met lieden die het opnemen voor de tuinaardewerper heeft hij ook niet: “Ik krijg echt teveel reacties binnen in de zin van “die vrouw trapt toch,” zegt Mat: “Ja eens, dat zien we. Maar we zien ook dat zij eerst nog vriendelijk die man vraagt afstand te houden. Die wuift schouderophalend weg.” En voegt daar nog aan toe: “Ik snap haar reactie wel, keur hem niet goed, maar snap hem wel.”