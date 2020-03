Kijk dan! Debiele jongeren wuiven coronavirus weg, zuipen en feesten gewoon door: ‘We worden lekker dronken!’

Nee, deze video is niet afkomstig van de ‘Humans of late capitalism‘-pagina. Maar het geeft wel aan in wat voor knettergekke tijden we leven met verwende jongeren. Die zelfs nog voor een dodelijke pandemie niet bereid zijn om te stoppen met hun hedonistische gezuip en gewriemel.

Hoe ziet dom en egoïstisch jeugdig gedrag eruit? Nou, dat bracht een lokale nieuwszender uit de Amerikaanse staat Florida prachtig in beeld. Daar vieren hordes jongeren ieder jaar namelijk hun ‘spring break’: een excuus om een week lang je kapot te zuipen, feesten, skinny dippen, hoeren en snoeren. Fair enough: we zijn allemaal wel eens jong geweest. Maar ik mag hopen dat zoiets naars als het coronavirus je er wel van overtuigt dat er belangrijkere zaken in de wereld zijn dan jezelf even goed lam te zuipen.

Deze onverantwoordelijke feestvarkens waren het daar echter niet mee eens. Ze vonden dat ze ‘recht’ hadden op een hedonistisch feestje, want ze hadden die reis al maanden geleden geboekt. Dat ze er de gezondheid van zichzelf en iedereen in hun omgeving mee in gevaar brengen kan ze allemaal niet schelen. Ene Brady Sluder leent zelfs het klassieke “argument” antivaxxers: ‘Als ik corona krijg, krijg ik corona.’ Anderen kondigen aan dat ze nog even goed dronken gaan worden, of dat het hele virus zelf lekker genegeerd moet worden want het is niet belangrijk.

En deze mensen zijn dan de toekomst van onze wereld? Ik ga even met m’n kop tegen een muur bonken. Wát een idioten zijn dit, zeg!