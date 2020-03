Kijk dan! Jerry Afriyie crasht sprekersevent met o.a. Wierd Duk en Martin Bosma: ‘Sad-ass avond van nazi’s!’

Gisteren vond in Zaandam het zogenaamde ‘Boeckenbal’ plaats, een alternatief Boekenbal voor de échte rebellen en dwarsdenkers. Dat was tegen het zere been van Kick Out Zwarte Piet, die vonden dat er teveel “nazi’s” waren uitgenodigd. Ze besloten het feestje te crashen, maar tegen zijn verwachting in belandde Jerry Afriyie zelfs op het podium.

Kick Out Zwarte Piet heeft gisteren in Zaandam een poging gedaan om een literair evenement, o.a. georganiseerd door Volkskrant-columnist Arthur van Amerongen, te crashen. Volgens een activiste van de club was het een “sad-ass avond van nazi’s en racisten”. Maar daar dacht Van Amerongen zelf anders over. Toen hij Jerry zag aankomen, ontving hij hem met open armen:

“Goed, en dan nu Zwarte Piet. Het Boeckenbal in Zaandam ging gisteren gewoon door en vijfhonderd, dappere, onverschrokken enthousiaste literatuurliefhebbers kwamen naar de Zaandamse Bullekerk. Op het laatste moment belde Jerry Afriyie mij op, met de vraag of hij als dwarsdenker een performance mocht houden op het hoofdpodium in de Kerk. Prima, Jer, zei ik, en neem je makkers en kornuiten van Kick Out Zwarte Piet ook mee want gezelligheid kent geen tijd. En zo geschiedde. De rebellenclub werd met open armen ontvangen en we hieven het glas op de vrijheid van meningsuiting.”

Zoveel positiviteit, dat verraste en ontroerde Afriyie, die vast en zeker een soort rechts volksoproer had verwacht. Maar nee. De activist moest toegeven dat iedereen heel erg aardig was voor elkaar:

“De activist had inderdaad niet verwacht dat Van Amerongen en Muntz hem op het podium zouden uitnodigen. Hij vond dit een mooi gebaar en wilde graag spontaan wat zeggen. Afriyie: ‘Deze mensen, die op Twitter soms heel hard kunnen zijn, zijn in het echt toch anders. Daarom zie ik ook ruimte om nader tot elkaar te komen. Mijn werk doe ik niet omdat ik Nederland haat, maar omdat Nederland veel in zich heeft.’”

Maar niet alle KOZP-strijders waren enthousiast over de avond. Want alhoewel Jerry Afriyie één en al verbinding en liefde predikte, waren sommigen van zijn stormtroepen minder enthousiast. KOZP-vrijwilliger Joanna sprak op haar Twitterprofiel over “nazi’s en racisten“:

“Dus vandaag was er dit ‘sad-ass’ boekevenement waar ze nazi’s en racisten op het podium uitnodigden, Dus Kick Out Zwarte Piet besloot om het feestje te kapen in hun truien en Jerry veroverde het podium! #echterebellen”

Jenny Douwes, die ook op dit ‘Boeckenbal’ aanwezig was, sprak er schande over:

“Gastvrije Don Arturito ontving Jerry hartelijk. Jerry stelde voor ‘verbinding te zoeken’, terwijl hij eerder namens 4 ‘organisaties’ eis om ontslag Frits Huffnagel ndertekende. Nooit zaken doen met onbetrouwbare en intolerante lui, je krijgt niks dan ellende terug: #KOZP”

Dus Jerry, de vorige keer dat je een ‘rechts’ feestje wil crashen: alles helemaal prima, hoor! Maar houd je schuimbekkende achterban even een beetje beter in het gelid, joh!