Kijk dan! Zelfs NPO kraakt Ruttes groepsimmuniteit voor Nederland: ‘Kan leiden tot 40.000 tot 80.000 doden!’

Langzaam maar zeker begint de door Mark Rutte gekozen strategie van het weigeren Nederland in een ‘lockdown’ te gooien af te brokkelen. Zelfs Nieuwsuur – normaalgesproken niet te beroerd om positief over kabinetsbeleid te berichten. Maar nu is het NPO-vlaggenschip ineens verdacht kritisch op het hoge spel dat de premier speelt met het coronavirus.

Veel buurlanden hebben een totale lockdown, maar Nederland zet in op de verspreiding van de uitbraak van het coronavirus. Daar hoort #groepsimmuniteit bij. 'Dat kan leiden tot 40.000 tot 80.000 doden.' #Nieuwsuur pic.twitter.com/mL3xzP5f3S — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 17, 2020

Komt dat zien. Het is niet iedere dag dat je de NPO premier Rutte zwaar onder vuur ziet nemen. Maar gisteren gebeurde het dus wel, toen hoogleraar virologie Marion Koopmans te gast was bij Nieuwsuur. Zij mocht commentaar geven op de crisis. Ze had als eerste een waarschuwing voor degenen die denken dat de groepsimmuniteitstrategie eeuwig houdbaar is. “We zitten niet zover van een lockdown af,” was één van de eerste dingen die ze zei. Koopmans wilde geen dag noemen wanneer die dan zou ingaan – vandaag, morgen, maandag, wat dan ook – maar benadrukte dat het maar een kleine stap is vanaf het huidige beleid.

Maar het opbouwen van groepsimmuniteit, wat Rutte wil, is sowieso gedoemd te falen. Ze legde uit dat de maandag door de minister-president live op tv bepleitte strategie tienduizenden doden kan veroorzaken. Wellicht zelfs wel 80.000.

Nou. Wellicht dat het nog even kan doordringen bij de strategen in het Torentje. Want groepsimmuniteit klinkt op papier als de gouden oplossing. Maar in de praktijk betaal je toch eigenlijk wel een hele hoge prijs.