Kijk! FVD-basher Chris Aalberts wil Griekse grens openen voor miljoenen vluchtelingen: ‘Gaat niemand dood aan!’

Bij radiozender BNR Nieuwsradio heeft de resident FVD-afkraker van TPO, Chris Aalberts, gisteren flink rare dingen gezegd. Hij wil dat Griekenland de grenzen opent voor de “slechts duizenden” vluchtelingen die daar nu nog worden tegengehouden op hun reis vanuit Turkije. Een erg naïeve en kortzichtige analyse. Tenminste, als we het aan de daadwérkelijke experts vragen.

Vandaag in de #Finale bij @BNR . @AylinBilic & @ChrisAalberts hebben het over #Griekenland . pic.twitter.com/nbtwfSDZJ4

Gewoon de Turks-Griekse grens opengooien, en enkele duizenden vluchtelingen door heel Europa laten banjeren! Dat pleidooi hield Chris Aalberts gisteren bij BNR Nieuwsradio. Niets aan de hand, en “niemand gaat er dood aan”. Oké dan!

Nee dus. Zo simpel ligt het niet. Waarom dat rooskleurige scenario van Chris Aalberts – gewoon die paar duizend vluchtelingen over Europa herverdelen, en daarna over tot de orde van de dag – helemaal nergens op slaat, legt Midden-Oostenverslaggever Harald Doornbos uit. Hij noemt het idee van de TPO-linksbuiten een “simpele analyse”. Doornbos legt uit:

Verder:

“Veel Syrische contacten die ik heb in Turkije zijn op dit moment maar met één ding bezig: tv +social media checken of er al opening is in Griekse grens. En in dat geval zo snel mogelijk met klaarstaande tassen, rugzakken naar Griekenland afreizen. “Dit is onze kans”.