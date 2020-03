Kijk! Koninklijke excuses in Indonesië zijn gewoon ordinaire backstab-partij voor oud-militairen: ‘Verschrikkelijk!’

Dat Koning Willem-Alexander zijn excuses heeft aangeboden in Indonesië voor het optreden van Nederland is lang niet overal in goede aarde gevallen. Want waar zijn de excuses van Indonesië voor hún schanddaden richting Nederland? En de veteranen die voor ons land vochten voelen zich verschrikkelijk te kijk gezet. Nieuwsuur liet de emotionele KNIL’er John Bruininga aan het woord, die zelfs z’n koninklijke onderscheiding op de grond gooide.

Koning Willem-Alexander heeft excuses aangeboden voor Nederlands geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. John Bruininga vocht in het Nederlandse koloniale leger. Hij noemt de excuses “een steek in de rug”. #Nieuwsuur pic.twitter.com/w4Clv3AGHD — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 11, 2020

De overhaaste ‘excuses’ die de Koning deze week tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië heeft aangeboden zijn lang niet overal in even goede aarde gevallen. Het was wellicht op z’n allerminst fijn geweest als hij z’n hofhouding betrokkenen een seintje had kunnen geven dat dit er aan zit te komen. Want op het eerste gezicht is sorry zeggen voor dingen die niet zo goed zijn gegaan natuurlijk nobel.

Maar voordat je nederig je hoofd buigt, is het misschien de moeite waard om je af te vragen wat je er voor terugkrijgt. Want dat tijdens de politionele acties Nederland ook dingen verkeerd heeft gedaan, is duidelijk. Maar de Indonesische revolutionairen waren zo mogelijk nog wreder. Krijgen wij excuses van Indonesië voor hun gedrag? Nee, de sorry van Willem-Alexander lijkt niet wederkerig te zijn.

Ook zijn vele veteranen van de strijdmacht van ons land destijds, de KNIL, nog altijd in leven. Zij voelen zich ernstig in de kou gezet door deze plotselinge vlucht naar voren van de regering. En ja, ook Indische Nederlanders zoals John Bruininga. Dat lekker woke je excuses aanbieden zeker niet altijd zomaar een goed idee is, heeft Nieuwsuur treffend in beeld gebracht. Deze man heeft enkelen van zijn beste jaren van zijn leven gegeven voor Nederland. En voor wat? Een koninklijke onderscheiding die voor het Hof met terugwerkende kracht niet gegeven had mogen worden, vanwege vermeende verschrikkelijke daden. Nederland is soms maar een vreemd land.