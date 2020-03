KIJK! Rutte geeft toch toe aan lockdown-eis van Baudet en Wilders: ‘Lockdown, maar dan intelligente lockdown!’

Nederland gaat gedeeltelijk de lockdown in. Dat zei premier Rutte vanavond op de persconferentie met enkele ministers uit zijn kabinet. Hij noemt het een “intelligente lockdown” en zegt dat de enige mogelijke stap na het maatregelenpakket van vandaag de volledige lockdown is.

Na dagenlang te hebben volgehouden dat Nederland niet in lockdown hóéft en niet in lockdown gáát is premier Rutte vandaag toch ietwat overstag gegaan nadat FVD-voorman Thierry Baudet en PVV-leider Geert Wilders hadden aangedrongen.

Tijdens de persconferentie die hij vandaag hield bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gaf Rutte toe dat Nederland nu in een “lockdown” terechtkomt. In een poging om toch nog te laten merken dat hij de regie in handen had, voegde de premier daar direct aan toe dat dit een “intelligente lockdown” zou zijn. Gezinnen waarin één gezinslid ziek is moeten allemaal in zelfisolatie, en er worden boetes ingevoerd voor mensen die zich niet aan de 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Ook gaf de minister-president aan dat dit zo’n beetje de laatste stap is die het kabinet kan nemen alvorens toch echt moet worden besloten tot een volledige lockdown, waarin helemaal niemand meer op straat mag komen – voor welke reden dan ook. Ook niet om alleen een luchtje te scheppen of om naar het werk te gaan.

De vraag blijft echter of Rutte zijn tussenstandpunt tussen een laissez-faire aanpak die hij zelf bepleit, en de strenge aanpak van Baudet en Wilders. Want zoals hij zelf zegt: verdere compromissen zijn er niet te maken. Het enige wat het kabinet hierna nog kan besluiten om het coronavirus niet verder te laten verspreiden, is echt het hele land op slot gooien.