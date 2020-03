Kijken! Theo Hiddema zegt vaarwel tegen 130 km/u op snelweg: ‘Straks mag je van GL alleen nog achteruit rijden!’

Het zijn de laatste dagen van de 130 km/u. Theo Hiddema neemt alvast emotioneel afscheid van deze snelheidslimiet, die begin volgende week drastisch verlaagd wordt naar 100 km/u. Dankzij dit kabinet… en dankzij GroenLinks. Die je binnenkort alleen nog maar achteruit laten rijden, denkt de FVD’er.

Het lijkt bijna het script voor een kaskrakende Hollywood-producte: het erudiete FVD-Kamerlid Theo Hiddema tuurt over een snelweg, en verzucht dat over vier dagen alles anders wordt. De wereld zal niet meer hetzelfde zijn: we leven dan in een land waarin je niet meer met de auto lekker 130 km/u mag karren op de highways en byways van dit vlakke land.

Maar reeds aan de horizon doemt een nog groter gevaar op. Jawel: het is Jesse Klaver, die de legers van Mordor en de Last Order achter zich verzameld heeft. De Supreme Leader van GroenLinks wil namelijk de aarde nog verder vernietigen, door de reeds strenge regels van slechts 100 km/u verder te verdringen. Dat u alleen nog maar achteruit mag rijden, terwijl u hardop roept wat voor een fantastische man Wijnand Duyvendak was en Tarma Singh Varma gewoon écht ziek was. En Jolande Sap? Wát een competente leider was zij. Amen!

Snap back to reality. Het is allemaal niet zo melodramatisch. Theo Hiddema voert een mooi toneelstukje op, maar vanaf maandag tuffen we allemaal een stukje zachter over de A4. C’est ça.