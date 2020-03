Lekker dan! Riskante Rutte wil doodleuk dat iedereen fijn corona krijgt, ook u

Die goede oude tijd waarin Nederlanders elkaar nog de meest vreselijke ziektes toewensten en dat niet helemaal serieus meenden: van tering, tot tyfus, cholera en zelfs kanker. Het lijkt inmiddels de goede oude tijd, want momenteel heeft ons land een premier die u écht een dodelijke ziekte toewenst. En dan niet bij wijze van grof taalgebruik of een uit de hand gelopen grap.

Nee, minister-president Mark Rutte vindt dat heel veel Nederlanders corona moeten krijgen. Want alleen zo krijgen we dat virus er weer onder. Aldus de toch ietwat verbijsterende boodschap van zijn live toespraak vandaag:

“[We willen] het virus maximaal controleren. Dat betekent met maatregelen de piek af te zwakken en uit te smeren over langere periode. Dan bouwen we immuniteit op en zorgen we ervoor dat de zorg het aankan. Volgens Rutte is het advies van deskundigend leidend geweest voor de maatregelen in Nederland. ,,Dat is de enige verstandige manier om stappen te zetten die onvermijdelijk zijn. Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. Het coronavirus zal onder ons blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze situatie. Een groot deel van Nederlandse bevolking zal besmet raken.”

Kortom: Rutte legt zich eigenlijk voor een groot deel gewoon bij de situatie neer. We zullen het geen ‘onvoorwaardelijke overgave’ noemen, maar mocht u dat doen dan knijpen we een oogje dicht.

Want het ‘indammen’ is nu dus officieel mislukt. Niks afremmen: vanaf nu moeten we dan gewoon ook allemaal maar corona krijgen. Wat de premier daar echter niet bij meldt: immuniteit opbouwen werkt alleen bij degenen die daar fysiek sterk genoeg voor zijn. Succes met dat toverwoord ‘groepsimmuniteit’ in een bejaardentehuis of de kraamafdeling van een ziekenhuis!

Sterkte, Nederland…