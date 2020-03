Linkse SJW-journaliste gaat totaal door het lint: ‘Vreselijk! Alle corona-experts zijn WITTE MANNEN, hoe onuitstaanbaar!’

U leest het goed, ja: “Naast al het andere dat zo vreselijk en ruk is aan deze ramp, mag ik even klagen over hoe onuitstaanbaar t is dat we ALLEEN MAAR WITTE MANNEN TE ZIEN KRIJGEN DIE ONS VERTELLEN WAT WE MOETEN DOEN. Zo klaar mee. Vooral als ze dan ook nog incompetent zijn.”

Alsof het coronavirus nog niet erg genoeg is, moeten we ook op dagelijkse basis er weer aan herinnerd worden hoeveel ondraaglijke lichtgewichten er rondlopen in dit land. Mensen zoals Naomi Combrink, die haar inkomen bij elkaar sprokkelt door voor een hele serie progressieve (en deels gesubsidieerde?) media te schrijven. Verder: “feminisme en intersectionaliteit | gepassioneerd over representatie en emotional labour | zij/haar“. Kortom: de hele Amsterdams-milleniallesque rimram.

Nuttige context, hoor, want Naomi moet iets van het hart:

“Naast al het andere dat zo vreselijk en ruk is aan deze ramp, mag ik even klagen over hoe onuitstaanbaar t is dat we ALLEEN MAAR WITTE MANNEN TE ZIEN KRIJGEN DIE ONS VERTELLEN WAT WE MOETEN DOEN. Zo klaar mee. Vooral als ze dan ook nog incompetent zijn.”

Juist ja, dat las je zojuist écht. Iemand die denkt dat we ons nu moeten druk maken om de huidskleur van alle corona- en virusexperts die aan tafel schuiven bij de diverse tv- en radioprogramma’s die Nederland rijk is. Heb je dan je prioriteiten niet op orde… of héb je dan je prioriteiten toch echt even een partij niet op orde.

Precies. Want in één ding heeft Naomi wel gelijk: deze ramp is ruk. Maar het meest onuitstaanbare zijn niet de “witte mannen”, maar al die lui die deze crisis voor hun eigen voor het moment even compleet irrelevante karretjes proberen te spannen.