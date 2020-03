Mediakartel geeft partijkartel een kontje: NOS beschermt GroenLinks-sjoemelmevrouw Isabelle Diks

Kijk eens aan, wat fijn dat ze toch weer zo ontzettend lief voor elkaar zijn.. die Staatsomroep en die Milieustaatspartij. Ik bedoel natuurlijk de NOS en GroenLinks. Het ‘neutrale’ NPO-vlaggenschip vindt namelijk dat GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks niets verkeerd gedaan heeft, ondanks dat zij bakken aan wachtgeld onterecht gegraaid heeft.

Als een Dion Graus of een Theo Hiddema wat teveel reiskostenvergoeding ontvangt, is dat een rel die meteen breed wordt uitgemeten in alle nieuwsprogramma’s van de publieke omroep. Maar gaat het om een GroenLinkser? Nah, dan voldoet een klein berichtje op teletekst. En wordt bovendien uiterst ruimhartig enige vorm van schuld compleet uitgesloten. Ja, die lemmingen van Jesse Klaver zijn echt de braafheid zelve. Ook Isabelle Diks! Lees maar:

Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Iedereen die daadwerkelijk de lastige vragen stelt, komt daar al snel achter. Zoals Ton F. van Dijk, die dit absurde eentweetje van de NOS en GroenLinks in mootjes hakt:

“Nee, Teletekst. Diks handelde in strijd met de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Dat heet adresfraude, vraag maar aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten die dit een heel groot probleem vinden omdat mensen zo frauderen met vergoedingen en uitkeringen.”

Zo, nu jullie weer NOS’ers en GroenLinksers.