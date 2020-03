Noodklok geluid om corona-superverspreiders – supermarkten: ‘Broeinest voor razendsnelle verspreiding… ingrijpen!’

Als het Nederlandse coronavirus zich verder verspreidt, kan één van de oorzaken worden gevonden bij de supermarkt: die zijn momenteel vrijwel ongelimiteerd open en gezondheidsvoorschriften worden er maar matig doorgevoerd en nageleefd. Vakbond CNV luidt daarom de noodklok.

Ondanks dat de scholen en horeca in Nederland al een week dicht zijn weet het coronavirus zich nog altijd met vele honderden nieuwe gevallen per dag te verspreiden in ons land. Eén van de oorzaken van die nog altijd stijgende hoeveelheid coronapatiënten zijn de supermarkten die op volle toeren draaien. Ze zijn een regelrecht “broeinest” voor de dodelijke ziekte, zo verklaart vakbond CNV.

De vele kruidenierszaken die Nederland telt nemen het namelijk niet zo nauw met gezondheidsvoorschriften die het aantal corona-infecties drastisch kan terugdringen. Vele supermarkten doen eigenlijk vrijwel niets aan extra hygiëne, terwijl ook de klanten voorschriften als anderhalve meter afstand houden niet opvolgen. Het CNV slaat daarom een alarmistische toon aan:

„De meeste klanten houden geen anderhalf meter afstand. Als we niets doen, vormen supermarktmedewerkers een broeinest voor een razendsnelle coronaverspreiding. Ingrijpen is daarom vereist, door zowel werkgevers als politiek”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Veel medewerkers zijn doodsbang en bellen ons plat met klachten. Medewerkers die er iets van zeggen krijgen een grote mond terug. Ongehoord. Zeker omdat onze samenleving nu draait op deze cruciale werkenden”, aldus Fortuin.

Maatregelen Het CNV roept op tot vergaande maatregelen. „Supermarkten moeten voor iedere winkel een toezichthouder neerzetten. Die investering kunnen ze vast wel opbrengen, in deze tijden van topdrukte en recordomzet. Toezichthouders moeten erop toezien dat iedereen verplicht met een winkelkarretje de winkel ingaat, zodat er automatisch meer afstand is.” „Vakkenvullers moeten alle ruimte krijgen en niet omver gelopen worden door klanten. Sluit desnoods gangpaden af als er vakken worden bijgevuld. Elke kassa moet daarnaast spatschermen krijgen, zodat cassières goed zijn beschermd. Te veel supermarkten hebben nog geen spatschermen.”

Of de oproep van de vakbond nageleefd gaat worden, is nog maar de vraag. Momenteel weten de supermarkten woekerwinsten te draaien dankzij de corona-hamstermanie die nog altijd vele supermarkten in de greep houdt.

Vermoedelijk is de harde, tuchtige, hand van de politiek nodig om supermarkten striktere gezondheidsvoorschriften te laten naleven. In landen als Duitsland gebeurt dat al, waar toezichthouders zorgen dat de supermarkten niet teveel klanten tegelijkertijd ontvangen.