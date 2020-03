Omtzigt draait kabinet duimschroeven aan: ‘Waarom krijgt Nederland nagenoeg niets uit EU-coronasteunfonds?!’

Pieter Omtzigt heeft samen met CDA-parlementariërs Martijn van Helvert en Joba van den Berg zeer kritische Kamervragen gesteld aan het kabinet. Ze willen weten waarom Nederland maar een fractie krijgt uit het mega-coronasteunfonds dat de EU momenteel opricht. €37 miljard zit erin, en Nederland krijgt maar 0,03. Een vreemde gang van zaken, zo laten de drie Kamerleden doorschemeren.

De EU trekt maar liefst €37 miljard uit voor de bestrijding van het coronavirus. Het zogeheten Corona Response Investment Initiative krijgt een enorme oorlogskas mee, waar lidstaten naar ratio aan betalen. Maarr… het wordt nogal op een vreemde manier uitgekeerd. Want alhoewel Italië van alle EU-landenverreweg het zwaarst is getroffen door de coronacrisis, krijgen Polen en Hongarije tóch veel meer geld van Brussel. Die laatste twee landen hebben veel minder zwaar te kampen onder het coronavirus, maar moeten toch respectievelijk 7,4 en 5,6 miljard euro toucheren. Toe maar!

Nederland komt er echt nóg beschamender bekaaid vanaf. Wij zijn één van de zwaarstgetroffen EU-landen, en wat krijgen wij toegeworpen? Een fooi. Slechts 0,03 miljard euro. Een vernederend, lachwekkend bedrag.

Reden voor drie CDA-parlementariërs onder wie Pieter Omtzigt om het kabinet eens te bevragen wat er achter die totaal mallote verdeelsleutel zit. Ze willen van premier Rutte en minister Stef Blok (beide VVD) weten:

“Kunt u aangeven waarom de grootste sommen geld naar Polen en Hongarije gaan, die volgens de statistieken nauwelijks getroffen zijn door de Coronacrisis, terwijl het zwaar getroffen Italië veel minder krijgt en Nederland nagenoeg niets?”

Ook willen ze weten wat de precieze overwegingen zijn geweest om Polen en Hongarije rijkelijk te belonen, en landen als Nederland gewoon vol in het gezicht uit te lachen. Of Nederland een rol kan spelen bij het ontwikkelen en produceren van een toekomstig vaccin tegen het coronavirus, mogelijk in internationaal verband, willen de drie ook weten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd, wanneer binnen enkele weken het antwoord komt op deze vragen…