Oud-PvdA-Kamerlid: ‘Thierry Baudet (FVD) en Martin Bosma (PVV) zijn het Nederlandse fascisme!’

Voormalig PvdA-Kamerlid vindt dat er in Nederland twee fascistische partijen in de politiek zitten: Forum voor Democratie en de PVV. Jo Horn, voor de opkomst enkele maanden Kamerlid, vindt dat een foto van Thierry Baudet en Martin Bosma een “iconisch” kiekje is van het “Nederlandse fascisme.”

Gisteren vond in de Tweede Kamer de hoorzitting van Thierry Baudet plaats, over het door hem geagendeerde thema dikastocratie. Oftewel: hoe rechters in Nederland langzaam de taken van het parlement uithollen door zelf steeds preciezer te bepalen hoe het beleid in Nederland er moet uitzien. Voorbeelden te over: PFAS, stikstof-, Urgenda en in België bepaalt de rechter zelfs dat jeugdige ISIS-gangers moeten worden teruggehaald.

Een serieus thema, maar voor oud-PvdA-Kamerlid Jo Horn gisteren vooral aanleiding om twee van de deelnemers aan de discussie even goed door het slijk te halen. Horn vond dat een plaat van Thierry Baudet (FVD) en Martin Bosma (PVV) tijdens het debat een “iconische foto” was van het “Nederlandse fascisme.”

De “held” van de Partij van de Arbeid probeerde dit tweetje semi-anoniem te plaatsen door alleen zijn initialen te gebruiken, maar ons houd je niet voor de gek. Horn was in 2001 en 2002 Kamerlid namens de PvdA, nadat hij in de jaren ’70 en ’80 al in de gemeenteraad van Amsterdam gezeteld had. Ook namens de PvdA, natuurlijk. In 2002 werd Horn weer uit de Kamer gebonjourd, en zijn partij voor het eerst écht gedecimeerd. Dankzij Pim Fortuyn en de LPF, die toen opkwamen.

Of hij daar nog steeds zuur om is en daardoor ‘publiceert over fascisme’? We zullen het nooit weten. Maar we weten wel dat hij een serieus onderwerp als dikastrocratie heeft platgeslagen door achteloos met verregaande verwijten aan het adres van twee Kamerleden te zwaaien op Twitter. For shame!