Peter R. de Vries: ‘Nederland kijkt weg van de coronacrisis, een ongekende humanitaire ramp dreigt!’

Volgens vaste talkshowgast Peter R. de Vries dreigt er met de coronacrisis een “ongekende humanitaire ramp”. Niet in ons land, want wij worden zogenaamd heel goed geholpen door het buitenland, maar wel in Griekenland. We moesten dus maar eens snel Zuid-Europa te hulp schieten, aldus Peter.

Je kon er natuurlijk op wachten: ook de nationale talkshowroeptoeter Peter R. de Vries houdt er een mening over het coronavirus op na. En uiteraard weer op de traditionele Peter R.-manier gebracht – met zo’n pedant, wapperend vingertje. Want de voormalig misdaadverslaggever (en huidige talkshowplucheklever) Peter R. meent dat Nederland de afgelopen dagen wel eens even gemerkt heeft hoe fijn hulp uit het buitenland is in deze barre tijden.

Nou, wat Nederland dáár ontzettend van geprofiteerd zeg! België weigert te helpen met overvolle Nederlandse intensive cares, terwijl Italië ons voor het oog voor de wereldpers zwart maakt omdat we niet miljarden overmaken naar Rome. China stuurt daarnaast meer dan een half miljoen defecte mondkapjes. Wát een fantastische hulp uit het buitenland, zeg!

Maar Peter IvoRen ToRen de Vries denkt dat Nederland nu gigantisch is geholpen door het buitenland. En dus torsen nu we ook de maatschappelijke last mee om die hulp weer door te geven. Concreet: om nu Griekse migrantenkampen massaal te ontzetten, want ook daar gaat het coronavirus huishouden. Peter:

“We weten nu hoe fijn het is als het buitenland je helpt als de nood aan de man is. Maar hoe zit het dan met de vluchtelingen in kamp Moria die op elkaar gepakt zitten? Het virus nadert… Een ongekende humanitaire ramp dreigt. Kijken we daarvoor weg??”

Och, als we onze Peter toch niet hadden om ons te wijzen op onze morele verplichtingen!