Prominente PvdA’er wil ferme corona-actie van kabinet “zodat Wilders crisis niet uitvent voor eigen gewin”

Sander Terphuis, prominente PvdA’er die dikwijls in de media is om over immigratie te praten, vindt dat het kabinet snel in actie moet komen tegen het coronavirus. Maar de reden waarom is wel heel erg wonderlijk: niet om te zorgen dat er mensen niet onnodig ziek worden of overlijden, nee, maar om te zorgen dat er voor Wilders geen “winst” te behalen valt…

In de Tweede Kamer is de tijd van corona-polarisatie allang voorbij: Geert Wilders en Lodewijk Asscher die gezamenlijk een motie indienen om het virus in te dammen, en Tunahan Kuzu en Thierry Baudet die hetzelfde doen. Maar in de rest van Nederland wonen er nog meer dan genoeg politieke hacks die de coronacrisis vooral misbruiken om nog maar eens door te drammen wat ze eigenlijk altijd al vonden, maar waarvoor ze nu een excuus hebben om er twee keer zo zelfvoldaan over te kwetteren.

Zo wilde PvdD-strateeg Ewald Engelen dat KLM failliet ging, en eist PvdA-mastodont Sander Terphuis nu dat het kabinet het coronavirus snel en effectief indamt. Met eigenlijk maar één reden: om Geert Wilders de pas af te snijden. Nee, dat er mensenlevens gered kunnen worden en kunnen voorkomen dat er honderden Nederlanders sterven, dat is eigenlijk slechts bijzaak. Pas écht belangrijk is het om Geert Wilders een hak te zetten.

Want “islamofobie” en “vreemdelingenhaat”. Weet je? Het zou allemaal wel. Kunnen we dit soort verwijten even opschorten totdat de coronacrisis weer onder controle is? Want als er één ding niet islamofoob, salafistisch, vreemdelingenhatend of opengrenzenliefhebbend is… is dat het coronavirus. Het virus boeit het niet of je moslim bent of atheïst, asielzoeker of Nederlands staatsburger. Iedereen is vatbaar, en iedereen kan er goed ziek van worden.

Tot zoverre dus alle sneue kronkelredeneringen over wie er het meeste “gewin” kan hebben bij het uitroeien van het virus. Als je het mij vraagt is het enige juiste antwoord op die vraag niet Mark Rutte, Geert Wilders, Sander Terphuis of Frans Timmermans. Nee, het is de gehele mensheid. We’re all in this together.