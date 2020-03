PVV’ers en jihadisten strijden gebroederlijk tegen coronavirus: ‘Het moet niet gekker worden!’

Het lijkt een bizarre combinatie, maar het gebeurt echt nu het coronavirus Nederland momenteel ziek maakt en lam legt: de PVV en jihadistische politici zetten hun verschillen opzij en strijden samen voor een hardhandigere aanpak van het coronavirus. Zowel de PVV Den Haag als de salafistische partij van Arnoud van Doorn eisen een samenscholingsverbod in heel de stad.

Alhoewel de gemeente Den Haag verhoudingsgewijs minder zwaar getroffen is door het coronavirus dan alle buurgemeentes, willen twee oppositiepartijen in de Hofstad toch dat het gemeentebestuur hardere actie neemt. Veel dagjesmensen namen het dit weekend niet zo nauw met de voorschriften om niet in groepen de straat op te gaan. Daarom wordt er geroepen op een samenscholingsverbod. De burgemeester moet dit opleggen, vinden twee partijen die niet vaak gebroederlijk naast elkaar te vinden zijn.

Het gaat om de PVV – die ooit is opgericht om niet het coronavirus, maar de islamisering van Nederland te stoppen. En daarnaast ook om de salafistische Partij van de Eenheid van de antisemitische extremist Arnoud van Doorn. Die laatstgenoemde is erg blij met de steun van de partij waarvoor hij ooit nog raadslid geweest is. De radicale bekeerling meldt:

“Wie had dat gedacht. PVV’ers Karen Gerbrands en Sebastian Kruis die de islamitische PvdE steunen in haar ideeën over de lokale corona-aanpak.

Het moet niet gekker worden in de gemeenteraad van Den Haag 😉”

Tja. Het boeit het virus ook niet of iemand in Allah gelooft of helemaal niet. Of iemand de sharia wil invoeren of een seculier land wil blijven: het coronavirus is een uitdaging voor iederéén in Nederland. Dus kunnen de PVV en radicale moslims op dit terrein elkaar de hand geven (symbolisch, uiteraard, want 1,5 meter afstand)? Natuurlijk. Dit zijn letterlijk zaken die belangrijker zijn dan wel honderd culture wars bij elkaar.