Rabobank waarschuwt: ‘Grote recessie mogelijk door Coronavirus’

Het coronavirus, en de chaos eromheen, kan een enorm klap opleveren voor de economie. De Chinese economie bijvoorbeeld ziet een halvering in haar groei, ook Nederland moet oppassen volgens de Rabobank, er dreigt een recessie aan te komen voor Nederland! Saoedi-Arabië en Rusland zijn een ware handelsoorlog begonnen vanwege de onenigheid over de olieprijs. Dit is nog maar het begin!

Experts van Rabobank voorspellen een grote recessie voor onder andere Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten wanneer het coronavirus een pandemie gaat worden.

„Deze economische crisis zou nog erger kunnen worden als die omslaat in een financiële crisis, bijvoorbeeld wanneer het aantal faillissementen wereldwijd sterk stijgt.”

Wanneer het openbare leven in veel landen stil gaat liggen vanwege het coronavirus zal een land als Nederland de klappen moeten opvangen. Immers betekent geen openbaar leven, geen productie.

Ondertussen zijn de olieprijzen compleet ingestort, wat ook zorgt voor spanningen tussen Saoedi-Arabië en Rusland.

Rusland wil niet meedoen aan het voorstel van Saoedi-Arabië om met andere OPEC landen de olieproductie terug te schroeven om zo de prijsdaling tegen te gaan.

Hierop zijn beide landen een prijzenoorlog begonnen, een oorlog die ons allemaal nadelig raakt.

De economische vooruitzichten zijn somber, de paniek op de economische markten is enorm, ook is er weinig vertrouwen.