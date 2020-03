Racistische Jeugdjournaal-presentatrice: ‘Zwarte mensen krijgen veel minder corona, want ze zijn brandschoon!’

Volgens Aldith Hunkar zijn er “een hoop redenen” waarom zwarte mensen het coronavirus veel minder zouden oplopen, waaronder het idee dat ze hygiënischer zouden zijn.

Een aloud politieke wijsheid luidt: never waste a good crisis. Een uitspraak die Aldith Hunkar ongetwijfeld is tegengekomen tijdens haar lange jaren als presentatrice van het NOS Jeugdjournaal. En nu wordt ingezet door de NPO-dame: wellicht dat het coronavirus dan kan helpen de wereld aan haar overtuiging kan helpen dat zwarte mensen beter zouden zijn dan blanken. In dit geval, dat ze schoner zouden zijn.

Dat twitterde Hunkar deze week. Volgens de tv-maakster zijn er “vele redenen waarom zwarte lui veel minder zwaar getroffen worden door het coronavirus,” want het is “draait allemaal om brandschoon zijn.” De wereld kan er nog wat van leren, aldus de mediavrouw die ooit tv maakte voor kinderen.

Het is natuurlijk volstrekt bij de konijnen af om te doen alsof de huidskleur van iemand bepaalt of hij/zij het coronavirus oploopt. Als er iets is dat écht kleurenblind is, dan is het wel een virus. Het ziet niet eens of iemand wit of zwart is. Alleen of die persoon antistoffen heeft aangemaakt, danwel genoeg zeep gebruikt om de virusbouwstoffen af te breken. Het idee dat zwarte mensen daar beter in zouden slagen dan anderen is volstrekt uit de lucht gegrepen, en daardoor geldt er maar één mogelijke conclusie: dit is gewoon heel erg lelijk racisme.