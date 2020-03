Renaissancefeestje in Brabant! Lokale partij doet mee, coalitie met FVD erbij zo goed als een feit

Het lijkt erop dat Forum voor Democratie binnenkort een belangrijke overwinning kan vieren: meebesturen in Noord-Brabant. De coalitie met VVD en CDA lijkt zo goed als klaar om uit de startblokken te gaan, zeker nu een lokale partij zich heeft aangesloten om de meerderheid officieel te beklinken.

Het was een sterk staaltje cordon sanitaire, vlak na de Provinciale Statenverkiezingen. Thierry Baudets “boreale” speech gaf partijen in 11 van de 12 provincies het excuus om Forum voor Democratie, de grote winnaar, buitenspel te plaatsen. Alleen in Limburg mocht FVD meeregeren, in een gek soort ‘open coalitie’ zonder programma.

Maar nu lijkt het eerste échte bestuurssucces van de partij dan toch aanstaande: in Brabant. Al weken proberen hysterische CDA’ers de partijtop te bewegen om de onderhandelingen in het katholieke heartland af te breken. Zonder succes: de christendemocraten hebben nu samen met VVD en FVD ook Lokaal Brabant aan boord gehaald van het Zuid-Nederlandse renaissanceschip. Die kan dus bijna te water worden gelaten:

“Lokaal Brabant sluit als vierde partij aan bij de beoogde coalitie van VVD, Forum voor Democratie en CDA in Brabant. De drie grote partijen zien ‘voldoende gezamenlijke basis’ om verder te praten. De gesprekken vanaf nu dus vervolgd met Lokaal Brabant als onderhandelingspartner, zo laat informateur Alfred Arbouw in een persbericht weten. Volgens VVD-leider Christophe van der Maat past Lokaal Brabant prima in de op handen zijnde coalitie. ,,Ze staan dicht bij de ideeën van VVD, FvD en CDA voor de toekomst van Brabant”, zo staat in het persbericht. ,,Wij nemen graag verantwoordelijkheid voor het besturen van Brabant”, laat Lokaal Brabant-fractievoorzitter Wil van Pinxteren optekenen. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de andere drie partijen tot een prima akkoord op hoofdlijnen kunnen komen. Daarbij staan wij als lokale partij dicht bij de Brabanders. Dat gaan we zeker inbrengen.””

Jolijt en vreugde alom, dus, voor de Brabantse kiezer die gewoon in meerderheid voor rechts bestuur heeft gekozen. En dat nu dus – eindelijk, zowat een jaar later, dan ook krijgt.