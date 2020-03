Rob Jetten van “Democraten” 66 wil zo min mogelijk debat over coronavirus: ‘Wilders, stop met politiseren!’

D66 is weer eens lekker bezig om de coronacrisis te gebruiken om hun politieke tegenstanders kaltstellen. Terwijl de fractieleden van Rob Jetten bezig zijn om Thierry Baudet te pakken op kleine foutjes, probeert Rob Jetten de hele parlementaire democratie maar meteen bij het oudvuil te zetten in een poging om Geert Wilders onderuit te halen.

Ik zal het even in herinnering roepen: welk D66-Kamerlid verdedigde ook al weer de afschaffing van het raadgevende referendum in de plenaire zaal? Precies, dat was Rob Jetten, toen penthousekoning Alexander Pechtold nog de scepter zwaaide over de partij. En wie probeert de coronacrisis uit te buiten om zo min mogelijk democratische controle uit te oefenen op de strategie die het kabinet voert? Natuurlijk: het is alwéér Rob Jetten!

Het zit zo: PVV-leider Geert Wilders ziet het aantal coronapatiënten in Nederland dat naar de intensive care moet fors oplopen. Die groei is “gigantisch,” aldus Wilders: “Schokkend. Kamerdebat aangevraagd.”

Nu is het gewoon genoeg om zo’n debataanvraag niet te steunen als je geen zin hebt om te debatteren over een bepaald thema. Maar nee, Rob Jetten schudt niet alleen nee, hij geeft er ook meteen een opgestoken middelvinger bij. En dan niet alleen naar zijn PVV-collega, maar ook maar meteen naar de hele parlementaire democratie.

We moeten namelijk maar eens niet zoveel debatteren over dat coronavirus, aldus Rob Jetten:

“Hou op Geert Wilders! Stop het politiseren van de coronacrisis. Laat kabinet in crisistijd z’n werk doen. De IC-capaciteit uitbreiden. Niet iedere dag een debat. Op gezette tijden doen wij onze democratische plicht. Controleren we de regering. Delen we de zorgen van mensen.”

Voor wie goed in z’n drogredenaties zit: dit is een non-sequitur. Want Wilders wil helemaal niet “iedere dag” een debat. Alleenwanneer er ernstige ontwikkelingen zijn. Dat de intensive care eenheden nu overvol dreigen te raken; is het het niet waard daar over te hebben met z’n allen? En wat dat zou betekenen voor de gekozen kabinetsstrategie voor groepsimmuniteit?

Dat is geen “politiseren”. Dat is gewoon je werk doen als parlementariër. Of ziet Rob Jetten zijn taak gewoon gelegen in het eens per blauwe maandag even wat dossiers doorlezen die het kabinet gestuurd heeft?