Rutte komt op voor Nederlands belang! Ruzie tijdens EU-videotop: Rutte haalt hard uit naar Zuid-Europa

Deze week hield de EU een belangrijke top via een videoverbinding. De videotop liep niet zoals verwacht, het eindigde zelfs in een gespannen sfeer. Dit werd veroorzaakt door Rutte die de confrontatie met zuid Europese landen niet schuwde. Rutte ziet niks in het plan om Zuid-Europa zomaar geld te sturen.

Nederland en Duitsland stonden recht tegenover Spanje en Italië, en het ging er niet vriendelijk aan toe. Rutte vindt het een waardeloos idee om zomaar geld beschikbaar te stellen voor Zuid-Europa, zonder dat daar voorwaarden tegenover staan. En ditmaal moeten we onze premier gelijk geven, in een crisistijd, waarin we het geld zelf ook hartstikke goed kunnen gebruiken, is het niet verstandig om zomaar ‘gratis geld’ naar Zuid-Europa te doneren.

De irritaties tussen Noord-Europa en Zuid-Europa zijn dus vooral ontstaan door Rutte tijdens de videotop, uit de transcripties blijkt dat Rutte gewoon helemaal geen toezeggingen wil doen. Dit tot grote frustratie van Spanje en Italië. Zij spreken schande, en ze eisen verantwoordelijkheid van Rutte. Want beide landen menen af te varen op een gigantische ijsberg – wat helemaal begrijpelijk is in deze tijden, beide landen ondergaan een horror scenario op dit moment.

Vanuit Zuid-Europa probeert men Rutte – en dus Nederland – neer te zetten als een ijskoud en kil land. Maar Rutte heeft gelijk, we kunnen niet zomaar geld weggeven zonder dat er iets tegenover staat. Dit is in het verleden ook al flink misgegaan.