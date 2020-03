Ruzie tussen Duitsland en de VS dreigt! ‘‘Trump aast op firma die vaccin ontwikkelt en wil rechten claimen’

Er dreigt een ruzie te ontstaan tussen westerse grootmachten rondom een bedrijf dat hard aan het werk is voor een vaccin tegen Covid-19. Trump is mogelijk van plan Duitse wetenschappers op te kopen zodat hij de Amerikanen de exclusieve rechten krijgen voor een mogelijk vaccin. Want wie het vaccin als eerste in handen heeft gaat enorm veel geld verdienen.

CureVac races to develop a #conoravirus vaccine. Now the Trump administration is trying to lure away the Tübingen based company from Germany, @jandams reports in today's #WeltamSonntag.https://t.co/76Sjsn2Gy9 via @welt — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) March 15, 2020

Amerika probeert dus Duitse wetenschappers ‘weg te kopen’ uit Duitsland, ondertussen zit Duitsland hier helemaal niet op te wachten en biedt de wetenschappers extra geld aan om te blijven in Duitsland. Er dreigt dus een soort van ‘veiling’ te ontstaan rondom de wetenschappers.

Trump zou een enorm bedrag bieden voor de exclusieve rechten van een vaccin, hierdoor raken mensen in paniek. Omdat er mensen zijn die menen dat Trump het vaccin alleen voor zijn eigen bevolking zou willen gebruiken. Ondertussen laat de Duitse regering niks over aan het toeval en proberen zij de wetenschappers in Duitsland te houden.

,De Duitse regering is zeer geïnteresseerd in het feit dat er ook in Duitsland en Europa vaccins en werkzame stoffen tegen het nieuwe coronavirus worden ontwikkeld”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegenover Welt am Sonntag. ,,Daarover voert de regering intensieve gesprekken met het bedrijf.”

Het belangrijkste lijkt me dat er genoeg geld naar onderzoek gaat om een geschikt vaccin mogelijk te maken. Want tot nu toe hoor je vaker dat bedrijven dicht bij een mogelijk vaccin zijn. Tot nu toe hebben we nog weinig resultaat gezien.