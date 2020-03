Sylvana Simons en Parool-columnist stellen Nederlanders gelijk aan Duitsers in WOII: ‘Arrogant en schuimbekkend!’

Sylvana Simons en de Parool-columnist Reza Kartosen-Wong vinden dat Nederlanders in Indonesië zijn te vergelijken met de wijze waarop Duitsers zich hebben gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kartosen-Wong eist dat het kabinet dan ook eindelijk eens excuses gaat maken voor de wijze waarop gehandeld is in Indonesië, en wel nu. Sylvana is het daarmee roerend eens.

Al enige tijd mag Reza Kartosen-Wong in zijn column in de Amsterdamse stadskrant Het Parool de meest vreemdsoortige bagger plaatsen. Zo vindt hij alle talkshows van de NPO en RTL knetterrechts en – ja hoor! – komt ook Nederland even de maat nemen over Zwarte Piet. Maar Reza heeft deze week iets nieuws bedacht: gewoon net doen alsof Nederlanders zich in Indonesië net zo hebben gedragen als de nazi’s tijdens de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945. En dus dat we op dezelfde wijze nu door de knieën moeten, met z’n allen. En het kabinet voorop. De Parool-kwetteraar kwettert:

“Stelt u zich eens voor: een Duitse (oud-)minister van Buitenlandse Zaken stelt stampvoetend dat Duitsland geen excuses hoeft aan te bieden voor Duitse wandaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat, aldus die minister, de slacht­offers en hun nabestaanden dat niet nodig zouden vinden: die zouden niet bezig willen zijn met het verleden. De discussie over excuses zou slechts Duitse ‘zelfkwelling’ zijn, ‘doorgeschoten’ zelfkritiek. Veel Nederlanders zouden vol onbegrip en afschuw reageren op dergelijke uitspraken. Veel Duitsers trouwens ook. De Nederlandse oud-minister Ben Bot is die Duitse minister. Want terwijl Duitsland excuses heeft aangeboden voor zijn oorlogsverleden, heeft Nederland dat nog nooit volledig en on­omwonden gedaan voor de herbezettingsoorlog in Indonesië in 1945-1949, laat staan voor de meer dan drie eeuwen durende wrede koloniale bezetting die daaraan voorafging. Dat móet ook niet, volgens Bot. ‘Geen excuses!’ zegt hij hysterisch in een recent interview in het AD.”

Verderop in zijn column verwijt Reza de CDA’er “arrogant en schuimbekkend” te zijn.

De woorden kunnen op de warme instemming van niemand minder dan BIJ1-oprichtster Sylvana Simons rekenen. Ze brandt speciaal voor onze Reza een vlammetje, en vindt de woorden kennelijk helemaal ‘hot‘, en haalt ze integraal aan op haar Facebook-muur. Want ja: Nederlanders vergelijken met de nazi’s, hoe kan je dat nou niet ontzettend mooi vinden? Kuch.