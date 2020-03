Sylvana’s BIJ1 demoniseert door: ‘Nederland heeft steeds rechtser, racistischer en fascistischer immigratiebeleid!’

Yep, daar gaan we weer hoor. Nederland is een paradijs voor fascisten! Net als Denemarken en Duitsland. Een mening die – hoe kan het ook anders! – geuit is door het mini-partijtje van Sylvana Simons.

Nou, we zijn eruit. En met “we” bedoel ik natuurlijk de enige echte volksvertegenwoordiger van Nederland die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen een miljoenmiljard stemmen haalde. Want als Sylvana Simons iets beweert, dan is het ook gewoon zo. Dus als zij een diagnose van de huidige immigratiemisère maakt, dan is dat ook automatisch de onversneden waarheid en kan niemand daar nog wat op afdingen.

Dus, hoe komt het dat die vluchtelingencrisis zo gierend uit de klauwen is gelopen? Simpel: dat komt omdat half Europa inmiddels een “fascistisch immigratiebeleid” heeft. Zelfs Duitsland, waar mutti Merkel met “wir schaffen das” meer dan een miljoen migranten uit het Midden-Oosten heeft geshuttled. En ook Nederland: ook wij zijn tegenwoordig dealers in fascistisch faalbeleid. Lees de analyse maar mee:

“Een steeds rechtser, racistischer en fascistischer immigratiebeleid van Hongarije, Denemarken en Bulgarije tot Italië, Nederland en Duitsland zorgt ervoor dat vluchtelingen díe asiel hebben kunnen aanvragen, afgewezen worden en structureel gedeporteerd worden naar landen als Afghanistan en Soedan.”

Allemaal de schuld van de “verrechtsing” van Europa, terwijl in werkelijkheid natuurlijk consequent (centrum-)linkse figuren aan de macht zijn geweest in de belangrijkste Europese landen. Waaronder inderdaad ook “boosdoeners” Denemarken, Nederland, Duitsland maar bijvoorbeeld ook Frankrijk en Italië.

De oplossing aldus de Sylvana-partij? Eenvoudig! iedereen mag gewoon binnenkomen:

“Mensenrechten zijn universeel, maar dit gegeven schept extra verantwoordelijkheid. Echt linkse politiek komt onomwonden en onvoorwaardelijk op voor universele mensenrechten, zeker ook voor mensen die op de vlucht zijn – om welke reden dan ook.”

Gewoon het linkse onderbuikgevoel eerst, en alle catastrofale consequenties zijn er dan voor later! Wel zo makkelijk.