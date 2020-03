Taalvernieuwing met doorgesnoven Sylvana-partij BIJ1: geen vrouwenrechten meer, maar “vrouwxnrechten”… LOL!

De Dikke van Dale. Dat walgelijke woordenboek doet dus niet alleen aan fat shaming, maar is ook een boek vol vrouwenhatend proza. Of moet ik zeggen vrouwxnhatend? Want het woord ‘vrouw’ in die spelling is alleen al een uitvinding van dat verderfelijke patriarchaat. Weg ermee! Aldus sprak de open inrichtingpartij BIJ1.

Snoezig. Sylvana Simons partij BIJ1 gaat binnenkort marcheren, op een heuse “women’s march”, om te laten zien dat we met z’n allen moeten opkomen voor de vrouwenrechten. Nu is dat natuurlijk geen boodschap waarmee velen het oneens zullen zijn. Maar de manier waarop de Amsterdamse wappiepartij dat verwoordt, valt wel weer in de buitencategorie speciaal. Ze nodigen mensen uit om een eindje mee te lopen met spandoeken en actieleuzes op 8 maart, aanstaande zondag, met het volgende koddige tekstje:

“Op zondag 8 maart is het Internationale Vrouwxndag en Amsterdam BIJ1 loopt uiteraard mee met de Women’s March on Amsterdam 2020. Wij zullen een intersectioneel blok vormen waarmee we de focus leggen op vrouwxnrechten en internationale solidariteit.”

Vrouwxndag, vrouwxnrechten… Nee, dit is allemaal geen geintje. Net zoals progressieve warhoofden ooit de “socialistiese” spelling hebben geprobeerd te introduceren in de jaren ’80, zo komen nu de intersectionele fladderkuikens met hun intersectionele klinkerverbanning aanzetten. Want u weet: de wereld wordt een betere plaats als we woorden gaan proberen uit te spreken als onbegrijpelijke stukjes letterbrei. Dat gaat transfobie en vrouwenhaat tegen!

Volkomen knetter, inderdaad.

Oprichtster Sylvana Simons is zich zelf echter van geen kwaad bewust en wil dat we allemaal naar de mars komen. Op social media roept ze mensen op om naar haar wandeltocht te komen, en gebruikt daarvoor een inclusief doch gruwelijk anglicisme: “Vanzelfsprekend zijn wij erbij. We vormen een blok vóór gelijkwaardigheid en solidariteit, tëgen het patriarchaat en toxische mannelijkheid,” aldus het Amsterdamse raadslid. “Super als je met ons meeloopt!” Juist ja!