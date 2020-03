Thierry Baudet ageert tegen Ruttes coronabeleid: ‘Ongekend aantal doden, uiterst twijfelachtig resultaat!’

Forum voor Democratie zet de oppositie voort tegen het beleid dat premier Rutte heeft afgekondigd tegen het coronavirus. De partij vindt dat zijn beleid zorgt voor een “ongekend aantal doden” en slechts een “twijfelachtig resultaat”. In een longread zet Baudet de redenen uiteen om qua strategie het streven naar groepsimmuniteit in te wisselen voor een complete lockdown.

Terwijl de critici in de meeste oppositiepartijen zijn stilgevallen en zich toch maar achter premier Rutte hebben opgesteld, blijft Forum voor Democratie actievoeren tegen het kabinet. Dat heeft niets te maken met het feit dat de partij in de oppositie zit en sowieso geacht wordt tegen te zijn, aldus de partij: “Voor ons is dit geen kwestie van coalitie of oppositie, maar van het landsbelang en het redden van zoveel mogelijk mensenlevens.”

Hoe dan ook, volgens FVD leidt het beleid van Rutte tot een overbelasting van ziekenhuizen – en dan met name de intensive care-eenheden. Daarnaast duurt het meer dan 13 jaar totdat de gewenste groepsimmuniteit er is en zouden er honderdduizenden Nederlanders onnodig komen te overlijden. FVD schrijft:

“Ervan uitgaande dat een vaccin gevonden wordt in de komende anderhalf jaar, zou dat betekenen dat in die tijd maximaal 1.200.000 mensen besmet mogen raken, zonder de maximale IC-capaciteit te bereiken; dat alleen al zou 10.800 tot 40.800 doden betekenen in die anderhalf jaar (0,9% of 3,4% respectievelijk).

Let wel: dit is dus het ‘ideale’ scenario dat Rutte voorstelt. In werkelijkheid is dit onrealistisch omdat de totale gelijktijdige besmetting met het virus met de huidige maatregelen nooit onder de 30.000 gevallen gehouden kan worden. En dan gaan we er dus ook nog vanuit dat in die tijd een werkend vaccin gevonden gaat worden. Indien dit niet zo is, zou het 13 jaar duren voordat eventueel een natuurlijke immuniteitsdrempel van 60% wordt bereikt. Met tussen de 91.800 en 346.800 doden tot gevolg.

Daarnaast is tot op heden onduidelijk of het Coronavirus blijvende longschade oplevert. In dat geval zou een aanzienlijk deel van de patiënten die genezen alsnog levenslang negatieve consequenties van hun infectie ondervinden.

Kortom: het plan van Rutte leidt niet alleen tot een ongekend aantal doden; het heeft ook een uiterst twijfelachtig resultaat. Bovendien zal het ertoe kunnen leiden dat Nederland internationaal geïsoleerd raakt, omdat we als een van de weinige landen op groepsimmuniteit voorsorteren en daarmee op de lange termijn een brandhaard blijven.

Het alternatief

Het kabinet verkiest dit scenario boven een tijdelijke totale lockdown, waarschijnlijk omdat het gekozen scenario de economie en het maatschappelijk leven minder zou verstoren. Ook dat is echter zeer de vraag. Om het aantal besmettingen binnen de perken te houden en onder de IC-capaciteit te blijven, zou het huidige, ingrijpende maatregelenpakket – in het beste scenario – lange tijd in stand moeten blijven. Dat heeft een enorme invloed op de economie en de samenleving en is uiteindelijk veel ingrijpender dan een korte, maar totale, lockdown.”