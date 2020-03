Thierry Baudet pakt corona-weglachkabinet hard aan: ‘MOETEN nu meer maatregelen treffen! Scholen dicht!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft het kabinet-Rutte III keihard aangepakt om hun lakse houding wat betreft het bestrijden van het coronavirus. Tot dusverre hoeven we alleen geen handen te schudden en moeten we met klachten vooral niet naar de huisarts. Volstrekt onvoldoende, aldus Baudet, die een hele reeks strengere maatregelen nu aankondigt.

Met stijgende verbazing volgt de oppositie hoe dit kabinet maar laconiek blijft reageren op het coronavirus. Er zijn wat halfzachte maatregelen en er worden wat knullige adviezen geleverd, in de trant van: reizigers uit Iran hoeven niet getest te worden, was je handen maar dat is ook wel genoeg, en ga niet naar de dokter met een beetje klachten.

Thierry Baudet vindt dat bij lange niet genoeg. Die zogenaamde “indamfase” die Rutte maar blijft verlengen moet nu echt afgelopen zijn. Hij stelt:

“Het #coronavirus is nu een pandemie en het kabinet doet te weinig. We MOETEN nu meer maatregelen treffen”

Baudet heeft wel enige tips hoe Nederland het coronavirus steviger te lijf kan gaan:

“Inreisverbod vanuit infectiehaarden Scholen en universiteiten dicht Evenementen met 100+ aanwezigen afgelasten In geval van twijfel: thuisisolatie”

Het zou eens tijd worden!