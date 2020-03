Thierry Baudet veroordeelt Rutte scherp om Griekse EU-vluchtelingenpuinhoop: ‘Kies voor Nederland! NU handelen!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet houdt minister-president Mark Rutte persoonlijk verantwoordelijk voor de wantoestanden aan de Griekse grens, zo valt op te maken uit felle postings op social media van de jonge partij. De oppositieleider laat doorschemeren dat ze vinden dat de premier niet of nauwelijks in actie komt om de crisis te bezweren. Hij moet “NU handelen,” aldus de partij.

Een foto van Thierry Baudet die vanaf het spreekgestoelte in de Tweede Kamer ferm wijst naar Vak K, waar een ietwat vage en passieve Mark Rutte voor zich uitstaart, geflankeerd door minister Bijleveld (Defensie). Het moet uitbeelden wat Forum voor Democratie ongetwijfeld ziet als het complete gebrek aan actie van dit kabinet. Terwijl aan de grens tussen Griekenland en Turkije de pleuris uitbreekt dankzij hordes migranten (door FVD aangeduid als “””vluchtelingen”””), doet het kabinet niet zoveel.

De situatie is zeer gespannen: NGO’s kunnen hun werk niet meer goed doen, de grenspolitie is overbelast en de incapabele EU zendt maar mondjesmaat hulp. De Grieken voelen zich geschoffeerd door de Turken, en in Ankara wordt tevreden toegekeken hoe een “power play” om chaos te scheppen vooralsnog volledig volgens plan verloopt. De regie vanuit Europa, of zelfs maar Nederland, is ver te zoeken.

Met koeienletter stelt de partij daarom ook: “RUTTE MOET KIEZEN VOOR NEDERLAND.” En:

“Erdogan zet de Turkse grens wagenwijd open om Europa te chanteren. Er staan miljoenen “””vluchtelingen””” te dringen om deze kant op te komen. We moeten NU handelen en onze grenzen weer controleren!”

Rutte zal de aankomende weken z’n handen nog vol hebben aan de coronacrisis. Maar het is ook best aardig als hij, in ieder geval voor de vorm, zich ook nog even buigt over de chaos die het opblazen van zíjn deal heeft teweeggebracht in Griekenland.