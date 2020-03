Tuurlijk! Sylvana probeert coronacrisis te gebruiken om We Are Here-krakers cum suis een gratis woning te geven

Leuk geprobeerd, maar we trappen er niet in: we gaan het coronavirus niet misbruiken om compleet ongerelateerde beleidspunten te veranderen, alleen maar omdat anderen ook last hebben van het coronavirus. Sylvana Simons onderneemt desalniettemin een poging: alle illegalen die in Amsterdam rondtrekken, waaronder ook de We Are Here-lui, moeten van haar een woning krijgen.

De coronacrisis telt vooral heel veel verliezers, maar politici zouden politici niet zijn als ze er niet een bepaalde ‘silver lining‘ in gingen proberen te vinden. Zo zien diverse partijleiders er een argument in om vooral te doen wat ze al eons beweren dat gedaan moet worden. Voorbeeld nodig? Dit is Sylvana Simons, die vindt dat het coronavirus een argument is om alle krakers van We Are Here die brandschattend door Amsterdam trekken een eigen woning te geven, gratis en voor niets.

Het plannetje is weggesneakt in een heus tienpuntenplan van haar partij BIJ1 om de gevolgen van het coronavirus te verzachten. De beweging schrijft:

“De gemeente stelt (leegstaand) gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk ter beschikking aan dak- en thuislozen, inclusief ongedocumenteerde migranten, en gaat in gesprek met hotels en vastgoedbeheerders om hen zover te krijgen hetzelfde te doen met lege hotelkamers en leegstaande panden.”

Voor wie een vertaling nodig heeft: ‘ongedocumenteerde migranten’ is een links-activistisch eufemisme voor illegalen. En aangezien dit gaat over Amsterdam is het duidelijk wie die groep zijn: We Are Here, de nietsontziende krakers die van pand naar pand trekken en zich overal maar de nieuwe bewoner van wanen – zonder te betalen, uiteraard. Als beloning mogen zij gratis in leegstaande gemeentepanden wonen, en wellicht zelfs in (luxe?) hotels.

Nee, laten we de coronacrisis bestrijden en degenen die het hardst getroffenen ontzien. Maar alle zeilen bijzetten voor groepen die niet per sé zwaarder worden getroffen? Sorry, maar dat moet nu écht even niet de prioriteit hebben.