Video! CU’er Segers doet alsof politiek corona niet zag aankomen… maar één man waarschuwde constant: Thierry Baudet

De coronacrisis kwam volledig onverwachts en daarom was Nederland niet goed voorbereid. ‘Hoe kan dat toch?’, vroeg ChristenUnie-fractievoorzitter Gert Jan Segers quasi-verbaasd aan tafel bij NPO-talkshow Op1. Ehm, serieus?

Goh, bij #op1 vraagt Gert-Jan Segers zich af waarom het #coronavirus nou toch onderschat is. Ga even bij jezelf ten rade. Er is in ieder geval één iemand die dit niet onderschat heeft, en we weten allemaal wie dat is: @thierrybaudet pic.twitter.com/KA2AmE8X7a — Harm van Essen (@EssenHarm) March 30, 2020

Gisteravond bij Op1 was het weer een potje ‘we hebben met z’n allen de coronacrisis’ niet zien aankomen. Namens de regeringspartijen deed daar Gert Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie aan mee. Het mantra dat het coronavirus een soort zwarte zwaan was die niemand zag aankomen, wordt vaak herhaald. Zo vaak, dat we bijna zouden vergeten dat het niet waar is. Maar Segers debiteerde het gisteravond weer eens, en mijmerde dat als ons land ook maar een weekje eerder was begonnen met optreden de gevolgen die zich nu laten gelden lang niet zo heftig geweest waren geweest.

Het is bijna geloofwaardig. Want de ernst van de coronacrisis was al eind januari doorgedrongen tot de Nederlandse politiek. Toen vroeg FVD-voorman Thierry Baudet een debat aan over het virus:

Als de gevestigde Nederlandse partijen die gelegenheid toen met beide handen hadden aangegrepen om het varkentje genaamd het coronavirus te wassen, hadden we een groot deel van de economische en maatschappelijke schade kunnen voorkomen. Eind januari dus. Maar de suggestie van Baudet werd destijds weggehoond door de regeringspartijen.

En nu zitten we met de gebakken peren, en met Gert Jan Segers die zich afvraagt hoe het in ’s hemelsnaam kon dat het toch allemaal zo lang duurde. Om het te omschrijven op een manier die bij de ChristenUnie begrepen wordt: Jezus Christus op een houtvlot nog aan toe!