Video! Halsema hekelt samenscholingsverbod tegen corona-verspreidende jongeren, immers: “rechtsstaat is je vriend!”

Er komen in Amsterdam geen samenscholingsverboden tegen jongeren die alle corona-voorzorgsmaatregelen aan hun laars lappen. Dat zei burgemeester Femke Halsema vandaag in de gemeenteraad van de hoofdstad. Ze vindt dat de rechtsstaat “je vriend” moet zijn; óók van de jongeren die bijkans de halve stad infecteren met het dodelijke coronavirus.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gelooft het wel met het coronavirus. De nonchalante houding van de eerste burger van de hoofdstad was gisteravond duidelijk te zien tijdens het gemeenteraadsdebat over die kwestie. Forum voor Democratie-raadslid Anton van Schijndel vroeg Halsema naar de mogelijkheid om samenscholingsverboden af te kondigen jegens jongeren die de veiligheidseisen die nu al geruime tijd zijn afgekondigd domweg negeren.

Ze vieren feestjes in Nieuw-West, hebben maling aan de afstand van 1,5 meter en komen in drommen samen. Dat is geen verstandig plan met het heersende coronavirus, aldus Van Schijndel. En dus vroeg de FVD’er aan de burgemeester of zij, als hoofd van de politie, deze jeugdige corona-verspreiders kon verbieden om in grote groepen bijeen te komen.

Niet dus. Halsema vindt dat ‘in tijden van crisis de rechtsstaat je vriend moet zijn’. Dat geldt dan kennelijk ook voor jongeren die ieder coronavoorschrift met voeten treden. Dan worden er maar meer mensen ziek van dit dodelijke virus. Het is een prijs die de Amsterdamse burgermoeder kennelijk bereid is te betalen. Yikes.