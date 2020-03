Video! Humberto Tan grijpt coronacrisis aan om Baudet aan te pakken: ‘Hij verspreidt info die totaal niet klopt!’

Presentator Humberto Tan heeft gisteren bij Jinek FVD-voorman Thierry Baudet aan te pakken. Hij vindt dat de politicus informatie verspreidt die “totaal niet klopt.” Door lui zoals hij “kunnen mensen instituties niet vertrouwen,” aldus de gesjeesde talkshowhost.

Gisteren heeft RTL-talkshow Jinek een uitzending besteed aan het fenomeen nepnieuws rondom corona. U weet wel: de berichten die beweren dat je het virus kan doden door meer water te drinken, of dat Harry Potter-acteur Daniel Ratcliffe het virus inmiddels onder de leden zou hebben. Evidente onzin die herleidbaar is tot lui die het vermoedelijk gewoon geestig vinden om te stoken of websites die van onzinnieuws hun verdienmodel hebben gemaakt.

Maar uiteraard kon een enkeling het ook niet laten om schuldigen in de Nederlandse politiek aan te wijzen. En dat was in dit geval Humberto Tan, die met de beschuldigende vinger naar Thierry Baudet wees. De Forum-leider zou “van het weekend iets hebben verteld wat totaal niet klopt,” zonder verder te specificeren wat dat dan zou zijn. Door mensen zoals hij kunnen burgers de instituties niet meer vertrouwen, vindt Tan.

Ook voor Facebook-topman Mark Zuckerberg “met zijn grote mond” had Tan ferme teksten paraat liggen. Die is hypocriet, want hij heeft jarenlang verdiend aan nepnieuws. De rest van de gasten van Eva Jinek leek vooral heil te zien in maatregelen van zoekmachinegigant Google. Die moest nieuws van echte journalisten beter promoten, zo vonden ze.