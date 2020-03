Video! Thierry Baudet: ‘Stop Israël overal bij te slepen, maar dan oogje toeknijpen bij dictatoriale buurlanden!’

Thierry Baudet doet een pleidooi aan minister Blok om eens op te houden met dat eeuwige gezeur over Israël, en of dat land al dan niet aan het bijbouwen is in nederzettingen in dat land. Voor de camera’s van Ongehoord Nederland zegt de FVD-voorman dat het tijd is om de “grote lijn” in de gaten te houden, in plaats van met de “stofkam” op zoek te gaan naar kritiekpuntjes op Israël terwijl de buurlanden – allemaal hele of halve dictaturen – telkens de dans ontspringen.

Ons land gaat telkens “mee in de molen” van de VN en mensenrechtenorganisaties, zo hekelt Thierry Baudet de opstelling van Nederlandse diplomaten. “Continu Israël maar overal voor veranwoordelijk te houden,” zo legt hij uit bij verslaggever Ernst Lissauer. En tegelijkertijd “een oogje toeknijpen” bij omringende landen, “vreselijke dictaturen”. Het is “waanzin, een omgekeerde wereld,” zo besluit de Forum-voorman.

Want niet de Arabische landen in het Midden-Oosten zijn bondgenoten van Nederland, maar Israël. Dat heeft allerlei culturele en historische redenen, zo legt Baudet uit. Maar bovenal is Israël de enige democratie in het Midden-Oosten te midden van oppressieve staten waar rechtsstatelijke en democratische principes met voeten worden getreden. Ze hebben onze steun dus hard nodig.

Héél benieuwd of minister Blok naar de oproep zal luisteren. Maar ergens vermoed ik dat ik het antwoord al weet…