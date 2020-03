Video! Walgelijke Palestijnse imam intens blij met coronadoden in Amerika, Israël en Italië: ‘Allah zij geprezen!’

Sjeik Jamil al-Mutawa heeft tijdens het islamitische vrijdaggebed in Gaza afgelopen vrijdag uitgebreid Allah bedankt voor alle overleden coronapatiënten in onder meer de Verenigde Staten, Israël en Italië. Moslims zullen het virus niet krijgen, omdat zij beschermd worden, aldus de totaal geflipte haatimam.

Imam in Gaza praising Allah for the deaths of Americans, Italians, and Shia Muslims in Iran due to #coronavirus pic.twitter.com/89krhg9GZW — Yasmine Mohammed ياسمين محمد 🦋 (@YasMohammedxx) March 24, 2020

Het coronavirus brengt veel mensen de allerslechtste kant naar boven. Zoals in haatimams, die in de dodelijke ziekte nog maar eens een aanleiding zien om mensen tegen elkaar op te zetten. Moslims tegen niet-moslims, en soennieten tegen sjiïeten. Sjeik Jamil al-Mutawa spande wat dat betreft wel de kroon tijdens zijn vrijdaggebed in de door de Palestijnse terreurbeweging gecontroleerde Gazastrook.

Hij beweerde, in een volgepakte moskee, dat het coronavirus de islamitische wereld voorbij zal gaan als moslims maar hard genoeg bidden naar Allah. Tegelijkertijd doodt het virus de tegenstanders van de moslims, aldus Al-Mutawa. Hij noemt corona “een soldaat van Allah” en beschrijft de dodentallen in de Amerikaanse staat Californië. De haatprediker roemt ook de snel stijgende hoeveelheid overledenen in Italië en Israël. Die laatste krijgt z’n verdiende loon, omdat het nog altijd Joden laat bidden op de Tempelberg in Jeruzalem, vindt Al-Mutawa.

De teksten van de nare sjeik berusten trouwens niet op de waarheid, want – goh! – het coronavirus is Gaza niet stilletjes voorbijgegaan. Dokters maken zich er grote zorgen over: “Deze pandemie wordt een enorme uitdaging. Als de grootste en machtigste landen ter wereld hier al mee worstelen, hoe moeten wij in Gaza het dan weerstaan?”