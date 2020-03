Wappie! GroenLinks-Kamerlid in de stress vanwege “autochtone bomen”: ‘Belachelijk, die termen nu ook over natuur!’

GroenLinks-Kamerlid Nevin Ozutok heeft in deze verontrustende corona-tijden tóch nog een gaatje gevonden om zich druk te maken over een volstrekt non-issue. Het biologische webzine Nature Today sprak namelijk over “autochtone bomen en struiken” en dat veroorzaakte een meltdown bij de progressieve politica. “Belachelijk, dat over de natuur nu ook de termen autochtoon/ allochtoon gebruikt wordt 👇”

Terwijl heel Nederland nog altijd in de ban is van de dodelijk corona-epidemie die maar als een wilde om zich heen blíjft slaan, heeft GroenLinks-parlementariër Nevin Ozutok kennelijk alleen tijd voor de écht belangrijke zaken. Zoals… welke woorden wel en niet gebruikt mogen worden door biologen. Zo is de adjudante van commandant Klaver boos, omdat Nature Today het woord “autochtoon” heeft gebruikt om bepaalde inheemse bomen en struiken te benoemen. Echt “belachelijk”, aldus het politieke wonder.

Met vermeende xenofobie of iets dergelijks had het verhaal van de website echter totaal niet te maken:

“Het gaat niet goed met de wilde bomen en struiken in Nederland. De helft van de circa honderd soorten is zeldzaam en wordt bedreigd. Enkele zijn al regionaal en zelfs landelijk uitgestorven. De zorg voor de wilde bomen en struiken is sterk onderbelicht bij het beheer van beschermde oude boskernen en houtwallen, ook bij Natura 2000-bossen. 14 april is er een symposium over dit onderwerp.”

Nou, een symposium over het redden van bepaalde plantensoorten! Daar zullen vást de kaalkopjes van Voorpost, NVU en Joost Niemöller op afkomen hoor… LOL!

Daarnaast komen de termen autoch- en allochtoon in de allereerste plaats uit de natuur: ze werden gebruikt in… exact dezelfde context als waarin Nature Today ze nu gebruikt. Aldus het omnipotente Wikipedia: “De termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ bestonden overigens al langer in het Nederlands; vóór 1954 werden ze gespeld als ‘allochthoon’ en ‘autochthoon’. In de biologie en geologie werden de termen gebruikt om in- of uitheemse planten, dieren of verschijnselen mee te duiden.”

Nogal een beetje domme tweet dus, van GroenLinks-dame Nevin Ozutok.

Het is overigens niet de eerste keer dat zij er blijk van geeft nogal lichtgeraakt te zijn. In 2018 diende ze een klacht in over Veronica Inside, omdat René van der Gijp een kwetsende grap had gemaakt over een transseksuele verslaggever. Dat was “geen satire”, aldus Ozutok. Waarmee ze dus aangaf niet te begrijpen wat satire was.