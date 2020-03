Wel ja! Volkskrant-hoofdredacteur wil kritische corona-stem Ab Osterhaus smoren: ‘Spreek met één mond!’

De coronacrisis begint in Nederland langzaam ook democratische verworvenheden af te brokkelen. Zoals bij Pieter Klok, hoofdredacteur van De Volkskrant. Deze zichzelf journalist noemende kerel wil dat Ab Osterhaus geen podium meer krijgt omdat zijn visie op het coronavirus niet strookt met die van het RIVM.

Moeten wetenschappers in tijden van #corona en angst meer met één mond spreken? Hoofdredacteur van de @volkskrant @klokpieter vindt van wel. Hij laakt de alarmistische houding van viroloog Ab Osterhaus 👇 pic.twitter.com/smrHko01dh — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) March 19, 2020

Van onze kranten moeten we het hebben, hè, die verdediging van de persvrijheid? Nou, niet dus. Of in ieder geval niet bij De Volkskrant waar hoofdredacteur Pieter Klok gewoon luid en duidelijk op NPO Radio 1 staat te brallen dat virologen die niet marcheren op de maat van het RIVM gewoon geen podium meer mogen krijgen op televisie of in de krant. Wetenschappers moeten met één mond spreken, aldus Volkskrant-Pieter, en Ab Osterhaus – die vindt dat Nederland veel te weinig doet – doet dat niet. Dus hup: Ab moet gewoon maar weg. Lekker makkelijk! Hoef je ook niet naar zijn ‘hinderlijke’ opbouwende kritiek meer te luisteren!

Op de opmerkingen van Pieter Klok klinkt begrijpelijkerwijs veel kritiek. Zo vindt Elsevier-auteur Hans van Tellingen het een regelrechte oproep tot censuur: “Nu is het uitstekend om kritisch te zijn. Zeker ook op Osterhaus. Maar Pieter roept hier op tot censuur. Op zijn Noord-Koreaans dus. Ik vind daar wat van,” waar Telegraaf-journalist Wierd Duk sarcastisch aan toevoegt dat Osterhaus geen ander standpunt mag innemen: “Vreemd dat dat verboden is in een democratie.” Thierry Baudet beloont de opmerking van Van Tellingen met een retweet.

Klok heeft een geschiedenis met kritische stemmen weghouden uit z’n krant. Afgelopen oktober verkondigde de hoofdredacteur nog trots dat hij opzettelijk niet al te kritisch is op bepaalde overheidsorganen.