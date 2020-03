Wereldramp voor volgevreten, decadent, zelfzuchtig Amsterdam: meerderheid straten vernoemd naar niet-Amsterdammers!

Wat een zware tegenslag voor Amsterdam. De hoofdstad van ons land heeft het zwaar: onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de meeste straten in de gemeente die vernoemd zijn naar een persoon, dus niet vernoemd zijn naar Amsterdammers. Voor de zichzelf op de borst kloppende egocentrische grachtengordelkliek is dat natuurlijk nauwelijks te verkroppen.

Echt. Inwoners van Amsterdam hadden vandaag nog wel beter kunnen lezen dat hun hele binnenstad was ontploft na een terroristische aanslag, of dat de Dam was verdwenen in een gigantische sink hole. Alles beter dan dit: geconfronteerd worden met de eigen nietigheid. Amsterdam is dus niet het centrum van Nederland, laat staan de wereld. En dat blijkt al uit het eigen beleid van dit GroenLinks-grachtengordelreservaat: het is de stad niet gelukt om een meerderheid van de naar personen vernoemde straten de naam van een Amsterdammer te geven.

De stad is dus lang niet zo belangrijk als ze zelf willen laten geloven. Ajax is ook geen internationale topclub, en de coffeeshops kunnen zich echt niet meten met de Eiffeltoren of de Sint Pieter. De keizer staat zonder kleren: Amsterdam is een luid schreeuwende provinciestadje met grootheidswaanzin. En dit onderzoek naar straatnamen in ‘Mokum’ bewijst het:

“Van alle straten in Amsterdam die naar personen zijn vernoemd, is slechts 13 procent vrouw. En de 52 procent van de personen, komt niet eens uit Amsterdam. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek naar straatnamen in opdracht van de gemeente. Voor de studie namen verschillende onderzoekers alle 6000 straatnamen onder de loep. De vernoeming van straatnamen is een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Vorig jaar werd een voorstel van PvdA-raadslid Mbarki door de gemeenteraad aangenomen om betere afspiegeling in de straatnamen terug te laten komen.”

Allemaal even de zakdoekjes pakken, hoor. Wat is Amsterdam – dus toch niet de stad waar de rest van de aarde omheen draait – vandaag zielig!