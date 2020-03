Wilders eist parlementaire enquete naar slechte corona-voorbereiding kabinet-Rutte: ‘Ondanks waarschuwingen!’

Als de coronacrisis achter de rug is, wordt het tijd om de laconieke houding van het kabinet onder de loep te nemen. Dat vindt PVV-voorman Geert Wilders, die pleit voor een parlementaire enquete naar de gebrekkige voorbereiding op het coronavirus: “Nu eerst alle energie in de crisis aanpakken en virus bestrijden. Daarna parlementair onderzoek of enquête.”

Het heeft geen zin om in crisistijd het gezag te ondermijnen, zo lijkt Geert Wilders te vinden. Maar zodra de crisis voorbij is, moet de slechte voorbereiding van de overheid op de coronacrisis wel degelijk onderzocht worden. De Tweede Kamer moet zelfs hoofdrolspelers onder ede gaan horen in een parlementaire enquete, vindt hij.

De coronacrisis had wellicht niet voorkomen kunnen worden, maar Nederland had wél veel beter voorbereid kunnen zijn. In 2016 al kreeg het toenmalige kabinet-Rutte II signalen dat de capaciteit van intensive cares tot een onacceptabel dieptepunt was gedaald. Het NRC vat het probleem samen:

“Het gevaar van een pandemie zoals de huidige is al in diverse veiligheidsanalyses van de overheid voorzien. De voorbereiding op zo’n ramp was onderdeel van de Nationale Veiligheidsstrategie die vorig jaar is gepubliceerd. Toch is hier weinig mee gedaan, blijkt uit onderzoek van NRC. Al vanaf 2016 wordt in veiligheidsanalyses, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, gewezen op het gevaar van pandemieën en het tekort aan intensivecarebedden in zo’n periode.”

Voor PVV-leider Wilders aanleiding om een parlementaire enquete te eisen om de rol van Mark Rutte en zijn ministers door te lichten. Maar niet nu: “Nu eerst alle energie in de crisis aanpakken en virus bestrijden. Daarna parlementair onderzoek of enquête. “